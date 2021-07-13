YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

13.07.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Kurda kuşa bu memleketi teslim etmeyeceğiz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü'​nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı koyarak ayağa kalktığını ve yürüyüşüne devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği ve Trakya Üniversitesi Uluslararası Kültürel Etkileşim Topluluğu Balkan Kongre Merkezi'nde 15 Temmuz Milli Birlik Günü ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlarla ilgili hazırlanan video izlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da Türk milletinin amansız bir akına son verdiğini söyledi.

Ülke üzerinde emelleri olanların 15 Temmuz'da Türkiye'yi Suriye ya da Irak gibi yapmak istediğini belirten Tabakoğlu, "Türkiye'yi paramparça etmek istediler, kan gövdeyi götürsün istediler, birbirlerine girsinler istediler. Ama bu milletin hikayesini iyi okumak lazım. Nasıl Çanakkale'de yedi düvelle geldiler, toplarıyla, tüfekleriyle ve gemileriyle geldiler. Şimdi de güncel silahlarıyla geldiler. Sosyal medyasıyla, ekonomisiyle geliyor. Daha da gelecekler. Gelecekleri varsa görecekleri de var." diye konuştu.

Yeni nesle bunun iyi anlatılması gerektiğini dile getiren Tabakoğlu, "Uyan deme zamanı artık. Uyandırırsak gençliğimizi bize kimse yaklaşamaz." ifadesini kullandı.

Artık Türk birliğinin konuşulduğu bir dönemin yaşandığına vurgu yapan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bakın Türk Birliği konuşuluyor ve şimdi Müslüman coğrafya çok ayrı bakıyor. Korktukça korkuyor, titredikçe titriyorlar, sinirlendikçe sinirleniyorlar, yine gelsinler. Bu millet artık ayağa kalktı yürüyüşüne devam ediyor. Çanakkale'de gencecik öğrenciler şehit oldular. Onların yürüyemediği yolları da biz yürüyeceğiz. Koşacağız. Kurda kuşa bu memleketi teslim etmeyeceğiz."

Dünyada "Türkiye" diye yatıp kalkan kardeşlerinin olduğunu aktaran Tabakoğlu, Türkiye'de bir şey olsa Balkanlar'ın ayağa kalkacağını dile getirdi.

Programa, Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Başkanı Hişam Emin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

- Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu: - "Kurda kuşa bu memleketi teslim etmeyeceğiz"

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Trakya Üniversitesi'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Edirne Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:44
Öğle
13:25
İkindi
17:24
Akşam
20:55
Yatsı
22:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Mehmet Ay Eczanesi
Merkez
Nar Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Deniz Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.