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Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

18.06.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Trakya Üreten Kadınlar Festivali" başladı.

"2022 Edirne Yılı" etkinlikleri kapsamında, üreten kadınları desteklemek amacıyla Edirne Kent Ormanı'nda düzenlenen festivalde, kadın dernekleri ve kooperatifleri stant açtı.

Cam boncuk, geri dönüşüm sepet örücülüğü ve kabak süslemeciliği gibi atölyelerin yapıldığı festivalde kurgusal canlı kadın fotoğraf atölyeleri ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Ziyaretçiler, "Nene Hatun", "Kleopatra", "Marilyn Monroe" ve "Hafiza Ana" gibi karakterlerin canlandırıldığı atölyelerde bol bol fotoğraf çekildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, festival açılışında yaptığı konuşmada, belediye olarak kadınları her alanda desteklediklerini söyledi.

Kadınların toplumun aydınlık yüzleri olduğunu belirten Gürkan, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadınlarımızı her alanda desteklemeye, yanlarında yürümeye devam edeceğiz. Bir kadın bir çalışma yapmak istiyorsa, bir etkinlik yapmak, bir şeyler yapmak istiyorsa Edirne Belediyesi olarak yanında olduk olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürkan ve beraberindekiler daha sonra stantları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festival yarın sona erecek.

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

Trakya Üreten Kadınlar Festivali başladı

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