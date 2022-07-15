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Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

15.07.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'da camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okundu.

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İmam Zaim Işık ve müezzinler Necmettin Ötün ile Adem Demircioğlu tarafından mevlit ve kasideler okunarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, buradaki vaazında 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlediklerini belirtti.

15 Temmuz'da Türkiye'yi çıkmaza sokmak isteyen hainlere Türk milletinin geçit vermediğini ifade eden Eviş, darbe girişimine karşı milletin büyük bir direnç gösterdiğini söyledi.

Programa Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkan Vekili Savaş Çekinmez, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

- Edirne

Edirne'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Üç Şerefeli Cami'de düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra okunan mevlidin ardından dua edildi.

Mevlide, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Cami avlusunda da mevlide gelenlere gül suyu ve akide şekeri ikram edildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ Orta Cami'de şehitler için gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Bektaş tarafından dua edildi.

Programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve protokol üyeleri katıldı.

- Konferans düzenlendi

Bu arada, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Türkiye aşkının sıradan bir duygu olmadığını kaydetti.

Konferansa katılan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin ise üniversite olarak 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü ve darbe sevicilerin giriştiği menfur girişimi lanetlediklerini söyledi.

Üniversite yönetimi olarak darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyleyen Şahin, 251 demokrasi şehidini rahmetle andığını ifade etti.

Konferansın ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi gezildi.

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

Trakya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü şehit

Kırklareli Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:42
Öğle
13:22
İkindi
17:22
Akşam
20:52
Yatsı
22:40
Kırklareli ECZANELER
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