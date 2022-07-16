Trakya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi, dualar okundu.

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sancak teslim töreni yapıldı. Vali Kürşat Kırbıyık, sancağı öperek teslim aldı.

Kırbıyık, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde de Allah'tan korkmayan, milletinden utanmayan vatan hainlerinin ihanetleri karşısında devletin başı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türk milletinin tek yürek oluşunu dünyaya gösterdiğini belirtti.

15 Temmuz'un alelade bir darbe kalkışması olmadığını ifade eden Kırbıyık, "Bu ihanet sadece FETÖ’cü hainlerin planlayıp uygulamaya koyduğu basit bir ihanet değildir. 15 Temmuz, küresel bir saldırıdır. Küresel ayağı olan, kurgusu, desteği, stratejik aklı dışarıdan ithal bir saldırıdır." dedi.

Kırbıyık, yıllardır ülkeyi bölmeye, parçalamaya çalışanlara karşı terörle mücadele ederken şehitler verdiklerini belirtti.

"Ama ilk kez bu devletin üniformasını giyen, ekmeğini yiyenler tarafından kalleşçe, sırtımızdan vurulduk." diyen Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Onların tasmalarını tutan sahipleri, ortakları, bütün gece kulak kabartıp kendileri için iyi bir haber beklediler. PKK, iyi bir haber bekledi. Pensilvanya'daki cani, ruh hastası iyi bir haber bekledi. Para verenler, aklı verenler, talimat verenler, akbaba gibi, çakal gibi kenardan seyredenler, iyi bir haber bekledi.

Ama çok şükür, Cenab-ı Allah o geceyi onlara karanlık, bize aydınlık kılmıştır. Allah bu milletin duasını kabul etmiştir. Cenab-ı Allah, bizim evlatlarımızı sevmiştir. 15 Temmuz, tankın, topun, uçağın, modern silahların millet iradesi karşısında bir şey ifade etmediği, milletimizin tıpkı Çanakkale’de, İstiklal Harbi’nde olduğu gibi Kuvayımilliye ruhu ile topyekun vatan ve bayrak aşkıyla mücadele ettiği çok önemli bir tarihtir."

Vali Kırbıyık, ​​​​​​​aziz Türk milletinin o gece bir kahramanlık destanı yazarak ay yıldızlı şanlı bayrağını ne pahasına olursa olsun nasıl koruyacağını ve vatan uğruna gözünü dahi kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini tüm dünyaya bir kere daha gösterdiğini söyledi.

Eski Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarından Mehmet Müezzinoğlu da hain kalkışmaya topyekun karşı duran milli iradenin Çanakkale ruhuyla hareket ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolardan bölümler gösterildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu da konser verdi. Kaside ve ilahilerin okunduğu programda şehitler için dua edildi.

Programa Edirne Belediye Başkan Vekili Yaver Tetik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri, protokol üyeleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Vali Kırbıyık, program öncesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinesinde Saraçlar Caddesi'nde fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından programda Hızırbey Camisi Müezzini Adem Demircioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmanın izlenmesi sonrası Hızırbey Camisi Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini söyledi.

Kırklareli halkının yüreğinin vatan aşkıyla çarptığını ifade eden Ekici, 6 yıl önce milletin ve devletin birliğine, dirliğine karşı bazı hainlerin darbe girişiminde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine milletin meydanlarda tankların önüne yatarak hainlere karşı en iyi cevabı verdiğini vurgulayan Ekici, "Türk milleti, 15 Temmuz gecesi ülkemiz aleyhinde hain planlar yapan, bir ilimiz kadar büyük nüfusu olmayan ama ülkemize karşı her türlü terörü finanse eden, besleyen, üzerimize gönderen hainlik ve sinsi planlar peşinde koşan ülkelere de haddini bildirmiştir. Türk milleti, bir karışıklık çıktı diye başka ülkelere gitmemiştir. Bunu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sancak Koşusu'na katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

- Tekirdağ

Sahil dolgu alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 Cuma günü kendilerini askeri üniforma ile kamufle eden FETÖ/PDY terör örgütüne mensup bir grup terörist tarafından Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe teşebbüsünde bulunulduğunu söyledi.

Yıldırım, hain yapının darbe teşebbüsü ile Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmasız bırakarak terör örgütlerinin ve dış güçlerin eline teslim etmeyi amaçladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Milletimizin üzerine kurşun yağdıran FETÖ/PDY örgütüne mensup hain çetenin devlet kurumları üzerine bomba yağdırması, halkımızın kullandığı yolları, köprüleri kapatması sonucu Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanarak milletimizi meydanlara, havalimanlarına çağırdı."

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla cumhur ile başkanın bütünleştiğini dile getirdi.

Vatandaşların dillerinde dua, yüreklerinde iman, ellerinde bayraklarla meydanlara, havalimanlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına akın ettiklerini anlatan Yıldırım, "Rotası milli iradeyi çalmak olan hain tankların önüne geçerek milli iradeye, demokrasimize ve Cumhuriyet'imizin faziletlerine sahip çıktı. Gece boyunca canla başla mücadele eden Türk polisi ve askeri halkında yanında olmasıyla darbecilere geçit vermedi. 'Mevzu vatansa gerisi teferruattır.' sözü içine işlemiş olan milletimiz, istiklalini, istikbalini hainlerin eline bırakmadı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusu"na katılan sporcular, sancağı Vali Yıldırım'a teslim etti.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı üyeleri tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve mehter takımının gösterisi sunuldu.

Programlar, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentlerdeki camilerden okunan selaların ardından sona erdi.