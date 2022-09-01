Trakya'da adli yıl açılış törenleri yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve ardından çelenk sunulmasıyla başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, törende yaptığı konuşmada, Edirne'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yargı olarak temel amaçlarının vatandaşlara kusursuz bir adalet hizmeti sağlamak, adalete olan güveni daha da yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin etmek olduğunu vurgulayan Çakmak, bu amaç doğrultusunda tüm yargı çalışanlarının özveriyle görevlerini yerine getirdiğini söyledi.

Çakmak, geçen yıl tüm adalet hizmetlerinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren hakim, savcı, avukat, adliye personeli ve tüm mesai arkadaşlarını tebrik etti.

Yeni adli yılın tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Çakmak, geçmiş yıllarda kaybettikleri yargı şehitleri, aziz vatanı için şehit olan kahraman güvenlik güçleri ve tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Edirne Baro Başkanı avukat Tacettin Sivrikaya ise liyakat kavramının çok önemli olduğunu her meslek grubunda liyakatli kişilerin göreve getirilmesinin şart olduğunu, aksi halde sonuçların toplumsal felaketlere yol açacağını belirtti.

- Tekirdağ

Adli yıl açılışı dolayısıyla Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ve Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan, törenin ardından yeni adli yıl açılışının vatana, millete hayırlı olmasını temenni etti.

Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül ise Tekirdağ'a Bölge Adliye Mahkemesi kurmak üzere görevlendirildiğini söyledi.

Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci de yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

Törene, Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yargı mensupları ve avukatlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Baro Başkanı Turgay Hınız tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Hınız, yeni adli yılın tüm yargı camiasına hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında da tören düzenlendi.

Törene Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ile kurum müdürleri katıldı.