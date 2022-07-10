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Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

10.07.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

EDİRNE (AA) - Trakya'da kurban kesimlerinin ardından bayramın ikinci gününde kasaplarda et işleme yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günündeki kurban kesim telaşının ardından birçok kişi bugün kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek ya da parçalatmak için kasapların yolunu tuttu.

Edirneli kasap Tuncay Dağcı, AA muhabirine, sabah erken saatlerde başladıkları mesailerinin gece geç saatlere kadar devam edeceğini söyledi.

Bugün ve yarın yoğunluğun devam edeceğini ifade eden Dağcı, "Yoğunluğumuz had safhada, yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Ben tüm Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum" dedi.

Kent sakinlerinden Selami Döşlü ise dün kurbanlarını kestikten sonra eşe dosta dağıttıklarını, bugün de kıyma çektirmek için kasaba geldiğini anlattı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da kasaplarda yoğunluk yaşanıyor.

Kırklareli'nde kasap Fatih Dönmez, her yıl olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Vatandaşların sabahın erken saatinde etlerini çektirmek için geldiğini ifade eden Dönmez, yoğunluğun bayram sonuna kadar sürmesini beklediklerini kaydetti.

Dönmez, etin kilogramını 8 liraya çektiklerini, günde yaklaşık 1,5 ton et işlediklerini kaydetti.

Kasaba gelen Hasan Doğan ise kestikleri kurbanın bir kısmını dağıttıklarını bir kısmını da kıyma yaptırdıklarını kaydetti.

Tekirdağ'da kasap Mehmet Ali Akyüz de sabahın erken saatlerinden itibaren kıyma çekmeye başladıklarını söyledi.

Akyüz, etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyenlerin zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu ifade ederek, "Bayramın ikinci ve üçüncü günü işler çok yoğun oluyor. Bugün akşama kadar kıyma mesaisine devam edeceğiz. Yarın daha sakin olur diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

Trakya'da kasaplarda et işleme mesaisi başladı

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