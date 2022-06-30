Trakya'da "Koruyucu Aile Günü" etkinlikleri

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Edirne'de Atatürk Anıtı önünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen tören, anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, törende, çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Özbaş, şunları kaydetti:

"Dünyada korumaya muhtaç çocuklar için tercih edilen en güvenli ve en iyi bakım şekli koruyucu aile bakımıdır. Koruyucu aile uygulamasının yaygınlaştırılması ve bu uygulamaya yönelik kamuoyu farkındalığı oluşturmak içim çalışma yapılıyor. Koruyucu aile yapısını güçlendirmek için her türlü katkıyı bizler sunuyoruz. Devlet olarak da koruyucu ailelerimize ciddi anlamda destek oluyoruz."

Koruyucu aileler adına konuşan Fatma Turan da koruyucu aile olmanın ayrıcalık olduğunu ifade etti.

Etkinliğe, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri, koruyucu aileler ve çocukları katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce yürüyüş ve şenlik düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşe Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal, kurum müdürleri ve koruyucu aileler katıldı.

Kırk Akıncılar Motosiklet Derneği üyesi grupların da yer aldığı kortej, bando eşliğinde Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'ne ulaştı.

Vali Ekici ve beraberindekiler Çocuk Hakları İl Komitesince açılan stantları gezerek, çocukların gösterilerini izledi.

Ekici, etkinlikte, koruyucu aile modelini çok önemsediklerini, çocukların esirgeme kurumları yerine aile ortamında büyümelerinin önem taşıdığını ifade etti.

"Kan bağı değil can bağı çok önemli. Çocukların can bağına çok ihtiyaçları var." diyen Vali Ekici, şöyle konuştu:

"Aile olmadan devlet olmaz, millet olmaz. Bizim inancımız gereği en güzeli içinde yetim olan ve yetimin de incitilmediği evdir. Çocuklarımıza sahip çıkmayı, ailelerimizi güçlendirmeyi, eğer toplumumuzu güçlendireceksek devletimizi, milletimizi güçlendireceksek aile kurumunu güçlendirmemiz gerektiğini biliyorum. Koruyucu aileleri tebrik ediyor, sayılarının artmasını diliyorum."

Uysal da farklı sebeplerle risk altında bulunan çocukların devlet koruması altına alındığını belirtti.

Tüm çocukların aile odaklı hizmetlerden yararlanacakları çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Uysal, "Koruyucu aile hizmeti de bu anlayışla ortaya çıktı. Müdürlüğümüz bünyesinde koruma altında olan 40 çocuk, 29 aile yanında koruyucu aile hizmetlerinden yararlanmaktadır." diye konuştu.

Koruyucu aileler adına konuşan Seda Atsız ise 2 çocuğun aile ortamında yetişmesini sağladıklarını kaydetti.

2 yıldır öz yeğenlerine koruyucu ailelik yaptığını dile getiren Atsız "Koruyucu aile olmak çok gurur verici. 2.5 yaşında oğlum ve 6 yaşında kızım var. Koruyucu aile olmak hiç aklımızda yoktu. Öz yeğenlerimin özel durumundan haberdar olunca yanlarına gittik. Birkaç kez ziyaret sonrasında bizlere bakışları, istekleri, talepleri çok farklıydı. Her görüşmemizde bizden ayrılırken çok hüzünleniyorlardı. Eşimle bir bakışmamız koruyucu aile olmamıza yetti." ifadelerini kullandı.

Vali Ekici, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koruyucu aileler için gönderdiği teşekkür belgelerini, aile bireylerine takdim etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen koruyucu aile farkındalık yürüyüşünde, Yelken ve İhtisas Kulübü önünce toplanan koruyucu aileler ve çocukları, Barış ve Özgürlük Parkı'na yürüdü.

Vali Aziz Yıldırım, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, kentte 136 ailenin 147 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını ifade ederek, "Bazı ailelerimiz o kadar geniş gönüllüler ki iki evladımızı birden sahipleniyorlar, onlara koruyucu ailelik yapıyorlar. Bunlar gayet güzel, bu gençlerimizin sahipsiz kalmaması için çok önemli adımlar. Devletimiz mutlaka sahip çıkıyor. Koruyucu ailelikte üzerine alma yok, evlat edinme yok ama onunla birlikte o evlada kendi evladıymış gibi sahip çıkmak var, her şeyi ile ilgilenmek var. Tekirdağ'da öyle güzel örnekler var ki, onlara ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, yürüyüşün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kurulan stantları gezerek, çocuklarla sohbet etti.

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da katıldı.