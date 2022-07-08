Trakya'da kurban pazarlarında arife yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Trakya'da hayvan pazarlarında, bayram arifesi yoğunluğu yaşanıyor.

Edirne'de, Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası'nda kurulan kurban pazarında hareketlilik gözlendi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, pazara gelerek incelemede bulundu, alıcı ve satıcılara hayırlı alışverişler dileyip bayramlarını kutladı.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Vali Kırbıyık'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Öztürk, AA muhabirine, kurban pazarında arife yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Sakin başlayan satışların son günlere doğru hızlandığını belirten Öztürk, "Satışlar konusunda üreticilerden memnuniyet verici haberler alıyoruz. Üreticiler mallarının çoğunu sattı. Baktığımızda pazar genelinde çok hayvan kalmamış. Demek ki satışlar mutlu edici şekilde iyi." ifadelerini kullandı.

Üretici Erol Savaş ise satışların son gün arttığını dile getirdi.

Satışlardan memnun olduğunu aktaran Savaş, "Allah bin bereket versin. 25 hayvan getirmiştim, arife günü satışlar arttı. Sabahtan beri 8 hayvan sattım. İnşallah bütün hayvanlarımızı bitiririz." diye konuştu.

Kurbanlık koç alan Seyfettin Yüksel de pazara gelerek kurbanlığını seçtiğini fiyatları makul bulduğunu ifade etti.

- Tekirdağ

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile satıcılar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Hayvan satıcısı Seyfi Mutlu, arife gününün diğer günlere göre daha hareketli olduğunu söyledi.

Mutlu, bayramın son gününe kadar satışa devam edeceğini belirterek, "Pazara 60 tane hayvan getirdik. Şimdiye kadar 15 tane sattık. Bugün işler daha hareketli, yarın daha fazla satış yaparız diye bekliyoruz." dedi.

Üretici Rıdvan Taşpınar da satışların devam ettiğini, son güne kadar ne kadar satış yapabilirse satıp köye geri döneceklerini dile getirdi.

Kırklareli'nde kurulan kurban pazarında da bayrama bir gün kala yoğunluk yaşandı.

Kurbanlık seçimini arife gününe bırakan vatandaşlar pazara gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık için pazarlık etti.