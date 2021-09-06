Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Edirne'de aileleriyle okula gelen öğrenciler arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Ailelerinden ayrılmak istemeyen bazı öğrencilere ise öğretmenleri destek oldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 48 bin 871 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah erken saatlerde Atatürk İlkokuluna velileri ile gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Bazı öğrenciler ailelerine sarıldıktan sonra okul bahçesine girdi. Velilerin okul bahçelerinin dışında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kovid-19 tedbirlerine göre okul binalarına alınan öğrenciler derslerine başladı.

Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler aileleriyle okullara geldi.

Veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler maske kontrolünün ardından içeri alındı. Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunulan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti.