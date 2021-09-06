YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

06.09.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün sürecek yüz yüze eğitime başlandı.

Edirne'de aileleriyle okula gelen öğrenciler arkadaşlarıyla bir süre sohbet ettikten sonra hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Maske kontrolü yapılan ve öğretmenleri eşliğinde tek sıra halinde sınıflara giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Ailelerinden ayrılmak istemeyen bazı öğrencilere ise öğretmenleri destek oldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 48 bin 871 öğrenci dersbaşı yaptı.

Sabah erken saatlerde Atatürk İlkokuluna velileri ile gelen öğrenciler büyük heyecan yaşadı.

Bazı öğrenciler ailelerine sarıldıktan sonra okul bahçesine girdi. Velilerin okul bahçelerinin dışında yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Kovid-19 tedbirlerine göre okul binalarına alınan öğrenciler derslerine başladı.

Tekirdağ'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler aileleriyle okullara geldi.

Veliler okul bahçesine alınmazken, öğrenciler maske kontrolünün ardından içeri alındı. Salgın tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunulan öğrenciler daha sonra sınıflarına geçti.

Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Trakya'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Yeni eğitim öğretim yılı başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kırklareli Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:35
Öğle
13:15
İkindi
16:52
Akşam
19:44
Yatsı
21:08

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazartesi

Denız Eczanesi
Merkez
Ecem Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Özer Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demırköy Eczanesi
Demirkoy
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da yük treni işçileri taşıyan minibüse çarptı: 6 ölü, 7 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Cumhurbaşkanı kararı ile 6 fakültenin adı değişti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Muhammet Demir ile anlaştı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.