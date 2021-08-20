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Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

20.08.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Dilaver Abdiloğlu: - "Müsabakalara çok ciddi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz çünkü iddialıyız. Orada hem final hem de madalya kovalayacağız" - "2024 Paris Olimpiyatları için çok ciddi adayız. Madalya kazanmak için 5 olimpik sporcu belirledik"

Trampolin Cimnastik Mili Takımı, Bolu'da girdiği kampta yıl içinde yapılması planlanan ulusal müsabakalar ile Dünya Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Spor Kompleksi'nde kampa giren milli cimnastikçiler, günde çift idman yaparak şampiyonalarda kürsüye çıkmak için güç depoluyor.

Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Dilaver Abdiloğlu, gazetecilere, 10 sporcunun katılımıyla devam eden kampın 28 Ağustos'ta biteceğini ve 18 Eylül'de yeniden kampa gireceklerini belirterek, "Gittikçe kadromuzu genişleterek hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Bundan sonraki kampımızın yerini belirlemedik ama o da büyük ihtimalle Bolu'da olacaktır." dedi.

Ay sonunda Belarus'ta düzenlenmesi planlanan bir organizasyon için hazırlık yaptıklarını ancak bu şampiyonanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini aktaran Abdiloğlu, "Fakat hiç iptal olmamış gibi hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yıl sonu Dünya Şampiyonası var. O döneme kadar da her ay en az 2 hafta kampa girerek müsabakalara çok ciddi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz çünkü iddialıyız. Cimnastiğin her branşı gibi iddialıyız. Yarışmamız kasımda olacak. Orada hem final hem de madalya kovalayacağız. Çalışmalarımız tamamen bu yönde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Abdiloğlu, hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara kota alamadık çünkü branşımızda dünyadan sadece 16 kadın, 16 erkek katılabiliyor. Çok düşük katılım sayısı var. Biz de Türkiye'de Suat Çelen'in Türk sporuna kattığı yeni bir branşız. Bu bir bahane değil, tabii ki elimizden geleni yapıyoruz. Aslında çok da yaklaştık. Bu sefer kota alamadık ve olimpiyatlara katılamadık ama kota alabilmek adına 2024 Paris Olimpiyatları için çok ciddi adayız. Madalya kazanmak için 5 olimpik sporcu belirledik. Zaten 3 kadın, 2 erkek olmak üzere 5 olimpik kadro sporcumuz var. Hepsi aday. Biri olmazsa, diğerinin olma şansı çok yüksek. O yüzden beşli, iddialı kadroyla giriyoruz. Herkes kadar iddialıyız, hak ediyoruz. Herkes çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Onlar çalıştıkça bizler daha çok çalışıyoruz."

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

- Trampolin Cimnastik Teknik Kurul Üyesi Dilaver Abdiloğlu: - "Müsabakalara çok ciddi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz çünkü iddialıyız. Orada hem final hem de madalya kovalayacağız" - "2024 Paris Olimpiyatları için çok ciddi adayız. Madalya kazanmak için

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Trampolin Cimnastik Milli Takımı, hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor
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