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TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

16.09.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar: - "Bu sene çok heyecanlı gidiyor çünkü hem motosiklet hem de otomobil kategorisinde ciddi bir rekabet var"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun desteğiyle düzenlenen ve Eskişehir'den başlayan TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a geldi.

Eskişehir'den başlayarak Kars'a uzanan 2 bin 300 kilometrelik rotanın altıncı gününde yarışmacılar, Erzincan'daki Refahiye Dumanlı Tabiat Parkı'nda aldığı startın ardından 339 kilometre yol yaparak Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ulaştı.

Yarışın yedinci günü olan yarın Palandöken Kayak Merkezi'nden saat 08.00'de start alacak yarışmacılar, 293 kilometrelik etabı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sonlandıracak.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, Hollanda ve İngiltere'den 39 motosiklet, 19 otomobil, 4 SSV, 5 Quad ve 3 kamyon olmak üzere 70 araç ve 96 yarışçı katılıyor.

TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, AA muhabirine, bu yıl 11'ncisini düzenledikleri TransAnatolia parkurunun Eskişehir'den başlayıp Kars'ta bitecek şekilde planlandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün önlemleri alarak organizasyonu devam ettirdiklerini dile getiren Büyükpınar, orman yangınları ve Kovid-19'un katılımı etkilediğini söyledi.

Yarışların önemine dikkati çeken Büyükpınar, "Bu sene çok heyecanlı gidiyor çünkü hem motosiklet hem de otomobil kategorisinde ciddi bir rekabet var. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcularımız var. İtalyan sporcularla Türk sporcuların otomobilde saniyelerle olan bir rekabeti var. Günde 300-400 kilometre yol yapıp, aralarında 10-15 saniye farkla finişe geliyorlar. Motosiklette de İtalyan bir sürücünün önderliğinde gidiyor yarış fakat Türk sürücüler de ilk üçte yerlerini muhafaza etmeye çalışıyor. Bu sene yarışları izlemesi ve seyretmesi çok keyifli oluyor." ifadelerini kullandı.

Yarışçılardan Mert Becce ise küçük yaşlardan itibaren motor sporlarının içinde bulunduğunu, 6 kere katıldığı organizasyonda 2 kez birinci olduğunu, bu sene de kazanıp üçlemek istediğini aktardı.

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

- TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar: - "Bu sene çok heyecanlı gidiyor çünkü hem motosiklet hem de otomobil kategorisinde ciddi bir rekabet var"

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı

TransAnatolia Rally Raid'de sürücüler Erzurum'a ulaştı
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