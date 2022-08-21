Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise zorlu yarışlarından biri olan ve bu yıl 12'incisi düzenlenen TransAnatolia Rally Raid'de Hatay etabı tamamlandı.
Antakya EXPO alanında sembolik start ile başlayan yarışta 75 araç ve 114 sporcu mücadele ediyor.
Toplam 15 il sınırı geçilerek 27 Ağustos'ta Eskişehir'de bitecek yarışta katılımcılar, Hatay etabında 250 kilometrelik parkur sonunda Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer alan Karatepe Aslantaş Milli Parkı'ndaki kamp alanına ulaştı.
Organizasyon yarın yapılacak yarışlarla sürecek.
TransAnatolia Rally Raid'in Hatay etabı tamamlandı
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