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Tribün kamerasından ortaya çıktı! Yedek kulübesi şok oldu... Jesus'u zor sakinleşti

10.10.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, oldukça yüksek tempoda geçen karşılaşmada yaşanan bazı enstantaneler oldukça dikkat çekti. Özellikle Fenerbahçe'nin Enner Valencia ile kaydettiği 4. golün ardından tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un saha kenarında sinirlendiği görülürken, bunun sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 9. haftasında Kadıköy'de uzun süre hafızalara kazanıcak bir karşılaşma oynanadı. Fenerbahçe sahasında ağırladığı Karagümrük'ü 5-4 mağlup ederken, mücadelede 3 kez penaltı noktası gösterildi. Her anı müthiş detaylara sahne olan mücadelede tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "En önemlisi maçı kazanmakç 1-0'da olsa, 10-9'da olsa önemi yok. Normalde savunmada güvenli bir takımız ancak bugün savunma ve kaleci hattımız iyi bir gününde değildi. Yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Kazanmış olmak önemli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan karşılaşmanın 73. dakikasında Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golün ardından Jorge Jesus'un kenarda adeta çılgına dönerek oyuncularına oldukça sert bir şekilde bağırması sosyal medyada paylaşılan tribün görüntülerinde ortaya çıkarken, Portekizli hocanın oyuncularını azarlamasının nedeni de öğrenildi.

ALTAY'A KOŞTULAR VE...

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Fenerbahçe bu golün ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Valencia 73. dakikada ağları sarstı. Sarı-lacivertlilerin dördüncü golü atmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek, tepki gören Altay Bayındır'a koştu ve birlikte sevinç yaşadılar.

JESUS ÇILGINA DÖNDÜ!

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O anlarda canlı yayında kameralar Jorge Jesus'a döndü. Portekizli teknik adam oldukça kızgın bir şekilde söylenirken neye kızdığı anlaşılmamıştı. Seyirci kamerasına yansıyan görüntüde Jesus penaltı golü sonrası sevinç yaşayıp ayağa kalkarken futbolcuların Altay'a koştuğunu görünce çılgına döndü.

'NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUNUZ?'

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Yedek kulübesinden Fenerbahçe yarı sahasına fırlayan Jesus futbolculara sesini duyurmaya çalıştı. Futbolcular teknik direktörden habersiz sevinmeye devam ederken Portekizli hoca iki parmağıyla başını göstererek 'Neden düşünmüyorsunuz?' jestinde bulundu. Ardından sahaya yüzünü dönen Jesus, sevincini bitiren futbolculara tekrar kızdı.

Jesus o anlarda 'Maç bitmedi' hareketinde bulundu.

YARDIMCILARI SAKİNLEŞTİRDİ

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O anlarda Karagümrük'ün hızlı bir şekilde oyuna başlama tehlikesi bulunuyordu. 4. hakemin saha içine giren Jesus'u uyardığı ve notlar aldığı görüldü. Yedek kulübesindeki yardımcıları onu sakinleştirmeye çalıştı.

İŞTE O ANLAR... (GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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