TSYD Bursa Voleybol Turnuvası'nda Develi Belediyespor birinci oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Bursa Voleybol Turnuvası sona erdi.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında Rapid Bucurest, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Rakibine 22-25, 25-16, 25-17 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan Develi Belediyespor, ilk 2 maçını kazanması nedeniyle organizasyonu birinci sırada tamamladı.

Diğer karşılaşmada ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor 25-15, 25-17 ve 25-20'lik setlerle rakibini yendi. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı 2 galibiyetle, Rapid Bucurest ve Hekimoğlu GCT Bursa Voleybol İhtisas ise tek galibiyetle bitirdi.

Maçların ardından Develi Belediyespor'a birincilik kupası takdim edildi.