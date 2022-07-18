EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin geleceğinin karanlığa atılmak istendiğini ancak Türk milletinin demokrasisine ve ülkesine sahip çıktığını söyledi.

Birlik ve beraberlik içerisinde zor günlerin atlatıldığını dile getiren Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bir darbeye direnmek kolay iş değil. Canını hiçe sayarak çıplak elle askerin silahının namlusunu tutabilmek, tankın önüne durabilmek her milletin işi değil. Nitekim Türk milleti pek çok sınavdan geçtiği gibi bu sınavdan da geçti çok şükür. Suriye olmaktan, Irak olmaktan, parçalanmış, göçe zorlanmış, çocuklarının geleceği mahvedilmiş bir ülke olmaktan bir gecede kurtuldu. Ertesi gün normal hayat devam ediyordu. Gerçekten yaşanmış bir mucizeyi beraber gördük."

Programda İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Altıaytaş "Din ve Millet Şuuru Açısından 15 Temmuz Hadisesi" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Balkan Senfoni Orkestrası da şehitler anısına "Kahramanlık türküleri" müzik dinletisini sundu, fotoğraf sergisi açıldı.

Senato üyeleri, toplantının ardından Balkan Yerleşkesindeki 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda saygı yürüyüşü yapıp 15 Temmuz Kahramanı şehit Ömer Halisdemir anısına yaptırılan çeşmenin önünde şehitler için dua etti.

Rektör Tabakoğlu, 15 Temmuz şehitlerini saygı ve rahmetle anarak gazilere sağlıklı bir yaşam temennisinde bulundu.

Programa, senato üyelerinden rektör yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ile dekanlar, yüksek okul müdürleri, akademisyenler katıldı.