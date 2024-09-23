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  4. Tuba Büyüküstün, Beren Saat ve dahası | Tomris Giritlioğlu'na veda: Ülkeme tekrar kavuşturan...

Tuba Büyüküstün, Beren Saat ve dahası | Tomris Giritlioğlu'na veda: Ülkeme tekrar kavuşturan...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.09.2024 15:17
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Bir süredir kanser tedavisi gören Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti. Giritlioğlu'nun vefatının ardındanTuba Büyüküstün, Beren Saat gibi ünlü isimler sosyal medyadan duygularını ve üzüntülerini paylaştı.

Yönetmenliğini yaptığı Salkım Hanımın Taneleri, Güz Sancısı filmleriyle yakın tarihimizden önemli hikayeler anlatan, yapımcısı olduğu dizilerle de sektörün birçok ünlü oyuncusunun çıkışını sağlayan Tomris Giritlioğlu hayatını kaybetti.

'Kurşun Yarası', 'Bu kalp Seni Unutur mu?', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili' gibi dizilerin yapımcısı ve proje tasarımcısı Tomris Giritlioğlu'nun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Pek çok ünlü oyuncunun hayatında izi olan Tomris Giritlioğlu'na veda mesajları dikkat çekti.

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Giritlioğlu'nun vefat haberini oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

Giritlioğlu'nun vefat haberini oyuncu Tuba Büyüküstün Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Hepimiz Tomris Giritlioğlu projelerinden en az birine kalbimizi bırakmışızdır. Sorgulamış, düşünmüş ve aynı anda aşık olmuşuzdur. Türkiye'nin en önemli kadın yönetmenlerinden biri. Erkekler sofrasında bir kadın. Bir vizyoner... Bir projeye başlamadan önce çağırdı. Toplantı masasına otururduk. Önce projeyi, karakteri anlatır, sonra ustalardan birinin kitabını açardı. 'Bu projenin renkleri Caravaggio/Da Vinci/ Rembrant renkleri olacak' derdi. Çok şey öğrendim ondan. Tomris Giritlioğlu okulundan geçenlerdenim. Pek çok oyuncu ve yönetmen kazandırdı. İnandığına sonuna kadar inanırdı. İnat ederdi. Ve olurdu. Türk sinemasının, Türk televizyonunun, hepimizin başı sağ olsun."

'Hatırla Sevgili' dizisinin oyuncularından Cansel Elçin de yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

'Hatırla Sevgili' dizisinin oyuncularından Cansel Elçin de yayımladığı veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Mentorum, mesleki annem. Ülkeme tekrar kavuşturan, beni ben yapan. Sensiz olamazdım. Yokluğun kahretti. Anılar kaldı. Seni çok sevdim. Anlatacağım hikayelerde hep olacaksın. Hoşçakal Tomris."

Beren Saat ise şu ifadeleri kullandı:

Beren Saat ise şu ifadeleri kullandı:

"İçimdeki hiç büyümeyen çocuk kadını gören ilk insan sendin bu dünyada. İlk sinema filmim, 35 mm’nin sesini ilk duyduğum an, Eleni, hikayemiz… Benim için ettiğin kavgalar, bana olan sonsuz inancın, keşfetmemize yardımcı olduğun içimizdeki güçlü kadınlar, her hikaye oluşumunda bizi davet ettiğin entelektüel dost sohbetleri, senaryo tatillerimiz, derin sohbetler ederek sabahlamalar, kahkahalar, beklenmedik gözyaşları, Türkiye’nin belleği olan hikayelerde en yakın dostlarımı bulmam… Senden ne çok şey öğrenmişim. Hediye ettiğin saat, çalışma masamın yanında bana güç veriyor. Bu ülkede bir şeyleri değiştirebilme umudumuzun olduğu yıllardaki gibi çalışıyorum her senaryoya. “Tomris Hanım’ı kaybetmişiz” cümlesini duyduğumdan beri bir acı çağlıyor içimde ama ağlamıyorum, ağlarsam sihir bozulur…"

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat
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