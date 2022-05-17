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Tuba Büyüküstün'den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı!

17.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak oyunculuğa başlayan Tuba Büyüküstün, yer aldığı projeler ve sergilediği performanslarla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaştı.

Tuba Büyüküstün sosyal medyada içini döktü! ''Canımızı yaksa da yeni bir güne başlıyoruz''

Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

Tuba Büyüküstün
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Tuba Büyüküstün sosyal medyada içini döktü! ''Canımızı yaksa da yeni bir güne başlıyoruz''

Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Takipçileri, sıfır makyaj kamera karşısına geçen Büyüküstün için "20'liklere taş çıkarır", "Bebek gibi" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Serap Paköz

Serap Paköz

Öykü Baştaş

Öykü Baştaş
Öykü Baştaş
Nil Karaibrahimgil
Sinem Kobal
Ebru Gündeş
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Anahtar Kelimeler:
Tuba Büyüküstün
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