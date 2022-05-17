Tuba Büyüküstün'den cesur paylaşım! En doğal haliyle hayran bıraktı!

2003 yılında Sultan Makamı adlı dizinin son 4 bölümünde oynayarak oyunculuğa başlayan Tuba Büyüküstün, yer aldığı projeler ve sergilediği performanslarla kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaştı.

Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Sefirin Kızı, Asi ve Ihlamurlar Altında gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.



Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Makyajsız haliyle kamera karşısına geçen Büyüküstün'ün yakın çekim yaptığı paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Takipçileri, sıfır makyaj kamera karşısına geçen Büyüküstün için "20'liklere taş çıkarır", "Bebek gibi" yorumlarında bulundu.