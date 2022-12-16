Tüm dünya bunu konuşuyor! Cristiano Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli olurken, 18 Aralık tarihinde karşılaşacak olan iki finalist Arjantin ile Fransa oldu. Dev turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ise çeyrek final maçında Fas'a 1 - 0 yenilerek kupaya veda etmiş ve taraftarlarına büyük bir üzüntü yaşatmıştı.
Fas maçının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrılırken, konuya ilişkin açıklama Portekiz Futbol Federasyonu'ndan "Fernando Santos ve ekibine 8 yıllık hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Portekiz halkının da kendilerine teşekkür ettiklerine inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.
Karşılaşmaya damga vuran anlardan biri de, rakibine 1-0 mağlup olmasının ardından elenen Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları oldu. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 37 yaşındaki oyuncu bitiş düdüğünün çalmasının ardından ağlayarak soyunma odasına giderken o anlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Son düdük sonrası kimseyle konuşmadan sahayı terk eden Ronaldo'nun bu hareketi maçın üzerinden günler geçse de konuşulmaya devam ederken,Alman futbolunun efsane isimlerinden Dietmar Hamann'dan konuyla ilgili oldukça sert bir eleştiri geldi.
Hamann yıldız oyuncunun kimseyle konuşmadan direkt soyunma odasına gitmesiyle alakalı olarak, "Bir hafta kadar önce sahayı terk eden ve en büyük yıldızlardan biri olan Ronaldo'nun tarihi bir zafere imza atan Fas'ı tebrik edecek onuru bile yoktu" sözlerini kullandı.