Tüm dünya bunu konuşuyor! Cristiano Ronaldo için ağza alınmayacak sözler: Onuru yok!

Hamann yıldız oyuncunun kimseyle konuşmadan direkt soyunma odasına gitmesiyle alakalı olarak, "Bir hafta kadar önce sahayı terk eden ve en büyük yıldızlardan biri olan Ronaldo'nun tarihi bir zafere imza atan Fas'ı tebrik edecek onuru bile yoktu" sözlerini kullandı.