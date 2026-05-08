Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! İşte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesi

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken yarış giderek şekilleniyor. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını resmen açıklarken, üçüncü bir adayın çıkmaması dikkat çekiyor. Daha önce adaylığını duyuran Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekilmişti.

DEV YILDIZLAR TRANSFER LİSTESİNDE

Sabah’ta yer alan bilgilere göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, göreve gelmeleri halinde ses getirecek transfer hamleleri planlıyor. İki adayın listesinde yalnızca sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldızlar değil, kulüplerinden ayrılma ihtimali bulunan önemli futbolcular da yer alıyor.

AZİZ YILDIRIM CEPHESİNDE GENİŞ HAZIRLIK

Aziz Yıldırım’ın ekibinin, olası transfer operasyonları için oldukça geniş bir oyuncu havuzu oluşturduğu ifade ediliyor. Yıldırım’ın, transfer görüşmeleri için resmi temaslara önümüzdeki hafta başlamayı planladığı belirtiliyor.

HAKAN SAFİ AGRESİF TRANSFER STRATEJİSİ İZLİYOR

Hakan Safi cephesinde ise daha hızlı ve atak bir transfer politikası dikkat çekiyor. Safi’nin ekibinin, hem menajerler aracılığıyla önerilen hem de doğrudan takip edilen birçok yıldız ismi listeye dahil ettiği aktarılıyor.