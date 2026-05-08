Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuşacak! İşte Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin transfer listesi

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken yarış giderek şekilleniyor. Şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını resmen açıklarken, üçüncü bir adayın çıkmaması dikkat çekiyor. Daha önce adaylığını duyuran Barış Göktürk ise Aziz Yıldırım lehine yarıştan çekilmişti.
Sabah’ta yer alan bilgilere göre hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, göreve gelmeleri halinde ses getirecek transfer hamleleri planlıyor. İki adayın listesinde yalnızca sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldızlar değil, kulüplerinden ayrılma ihtimali bulunan önemli futbolcular da yer alıyor.
Aziz Yıldırım’ın ekibinin, olası transfer operasyonları için oldukça geniş bir oyuncu havuzu oluşturduğu ifade ediliyor. Yıldırım’ın, transfer görüşmeleri için resmi temaslara önümüzdeki hafta başlamayı planladığı belirtiliyor.
Hakan Safi cephesinde ise daha hızlı ve atak bir transfer politikası dikkat çekiyor. Safi’nin ekibinin, hem menajerler aracılığıyla önerilen hem de doğrudan takip edilen birçok yıldız ismi listeye dahil ettiği aktarılıyor.
Rafael Leao
Bruno Fernandes
Mohamed Salah
Leon Goretzka
Ibrahima Konate
