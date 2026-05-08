Arda Turan sonunu getiremedi! UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı: Crystal Palace-Rayo Vallecano

UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Crystal Palace ve Rayo Vallecano finale yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları sona erdi.

İspanya ekibi Rayo Vallecano, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Fransa'nın Strasbourg takımına Meinau Stadı'nda konuk oldu.

Rövanşta da 42. dakikada Alemao'nun attığı golle 1-0 galip gelen Rayo Vallecano, adını finale yazdırdı.

ARDA TURAN'LI SHAKHTAR DONTESK KONFERNAS'TA FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI

Teknik direktörlük kariyerinin yurt dışındaki ilk adımı olan Shakhtar Donetsk ile tarih yazan Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde çok istediği finale ulaşamadı.

İngiltere temsilcisi Crystal Palace ise teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Selhurst Park'ta ağırladı.

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Crystal Palace, rövanşta da 25. dakikada Pedro Henrique (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr'ın golleriyle 2-1 galip gelerek finale kaldı. Konuk takımın golü, 34. dakikada Eguinaldo'dan geldi.

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki final maçı, 27 Mayıs'ta Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

FATİH TERİM'DEN SONRAKİ İKİNCİ TEKNİK DİREKTÖR OLACAKTI

Finale çıkılması durumunda Arda Turan, Fatih Terim'in ardından UEFA organizasyonlarında finale çıkan ikinci Türk teknik direktör ünvanını alacaktı.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır