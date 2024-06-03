Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu, Avrupa basını şaşkınlığını gizleyemedi! Mourinho'nun imzası sonrası bu başlıkları attılar: Çılgın kalabalık

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takım dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet edildi. Resmi imzalar Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşirken, Portekizli çalıştırıcı imza sonrası yaptığı açıklamada “Bu forma benim derimdir” ifadelerini kullandı.
Mourinho'nun 5 ay sonra Fenerbahçe ile futbola geri dönmesi yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı uyandırırken, Avrupa gazetelerinde de manşetleri süsledi.
Özel Biri İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.
Küçük Ordu! F.Bahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.
Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kaznadı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni Youtube’dan lzledi.
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.
Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü… Jose, İstanbul’da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.