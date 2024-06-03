Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu, Avrupa basını şaşkınlığını gizleyemedi! Mourinho'nun imzası sonrası bu başlıkları attılar: Çılgın kalabalık

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takım dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet edildi. Resmi imzalar Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşirken, Portekizli çalıştırıcı imza sonrası yaptığı açıklamada “Bu forma benim derimdir” ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun 5 ay sonra Fenerbahçe ile futbola geri dönmesi yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı uyandırırken, Avrupa gazetelerinde de manşetleri süsledi.

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