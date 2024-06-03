SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu, Avrupa basını şaşkınlığını gizleyemedi! Mourinho'nun imzası sonrası bu başlıkları attılar: Çılgın kalabalık

Tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu, Avrupa basını şaşkınlığını gizleyemedi! Mourinho'nun imzası sonrası bu başlıkları attılar: Çılgın kalabalık

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.06.2024 09:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya basını, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması sonrası Sarı-Lacivertliler'i konuştu. Birçok gazete haberlerinde Ülker Stadı’ndaki coşkulu atmosferi anlatırken taraftarları övdü, Jose Mourinho’nun da açıklamalarına yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollar ayrılırken takım dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'ya emanet edildi. Resmi imzalar Ülker Stadyumu'nda binlerce taraftarın katılımıyla gerçekleşirken, Portekizli çalıştırıcı imza sonrası yaptığı açıklamada “Bu forma benim derimdir” ifadelerini kullandı.

Mourinho'nun 5 ay sonra Fenerbahçe ile futbola geri dönmesi yalnızca Türkiye'de değil dünyada da geniş yankı uyandırırken, Avrupa gazetelerinde de manşetleri süsledi.

İŞTE O BAŞLIKLAR...
Canlı Skor

CBS SPORT

CBS SPORT

Özel Biri İstanbul’da binlerce kişi tarafından karşılandı.

THE SUN

THE SUN

Küçük Ordu! F.Bahçe Jose Mourinho’yu tanıtırken on binlerce taraftar meşaleler, tezahüratlarla yeni teknik direktörlerini bağırlarına bastı.

THE ATHLETIC

THE ATHLETIC

Jose Mourinho, gittiği her ülkede ligi kaznadı. Türkiye ona bu listeye yeni bir kupa ekleme şansı verdi. Statta on binlerce taraftar vardı. 200 bini aşkın kişi de töreni Youtube’dan lzledi.

TALKSPORT

TALKSPORT

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. İmza töreninde taraftarlar stadyumu tıklım tıklım doldurdu. Jose Mourinho adeta bir kahraman gibi karşılandı.

DAILY MAIL

DAILY MAIL

Portekizli efsane beş ay sonra futbola döndü… Jose, İstanbul’da on binlerce kişilik coşkulu bir taraftarın önünde tanıtıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
José Mourinho son dakika fenerbahçe imza mourinho
En Çok Okunan Haberler
Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Mourinho'nun ilk isteği belli oldu! R. Madrid'in yıldızı ile bizzat görüşecek

Acun canlı yayında açıkladı! "3-4 dünya yıldızı geliyor"

Acun canlı yayında açıkladı! "3-4 dünya yıldızı geliyor"

Mourinho sonrası tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu!

Mourinho sonrası tüm dünya Fenerbahçe'yi konuştu!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç yönetimine ültimatom!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.