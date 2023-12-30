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Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor! Koreli gazeteci paylaştı: Türk değilim ama gurur duyuyorum

29.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi karşılaşma öncesi yaşanan çirkin olaylar nedeniyle iptal edilirken, yaşanan bu durum dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Olay dış basında "Türkiye'nin kurucusunun pankartları yasaklandı" başlıklarıyla okuyuculara sunarken, Koreli bir gazetecinin "Türk değilim ama gurur duyuyorum" sözleri gündem oldu.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa Final mücadelesi Suudi yetkililerin çirkin talepleri sonrasında temsilcilerimiz maça çıkmayı reddederken maç iptal edildi.

Suudi Arabistan yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerini siyasi mesaj içerebileceği için kullanılmasına izin vermezken, bu durum dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

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THE SUN: SAHAYA ÇIKMAYI REDDETTİLER

THE SUN: SAHAYA ÇIKMAYI REDDETTİLER

"Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Türkiye Süper Kupası finali 'takımların oynamayı reddetmesi nedeniyle son dakikada iptal edildi" başlığıyla yayınladı. Haberde Atatürk pankartları ve tişörtlerinin yasaklanmasının ardından her iki takımın da sahaya çıkmayı reddettiği belirtilirken, oyuncuların anlaşmazlık nedeniyle otellerinden çıkmadıkları da eklendi.

REUTERS: SÜPER KUPA İPTAL EDİLDİ

REUTERS: SÜPER KUPA İPTAL EDİLDİ

Reuters da Riyad'daki Türkiye Süper Kupa finalinin tartışmalar nedeniyle iptal edildiğini yazdı. Krizin İstiklal Marşı'nın okunmasının ve Atatürk pankartlarının reddedilmesi nedeniyle çıktığı belirtilen haberde, Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerinin, 2018'de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından son dönemde onarılmaya çalışıldığı hatırlatıldı.

DAİLYMAİL: TÜRKİYE'NİN KURUCUSUNUN PANKARTLARI YASAKLANDI

DAİLYMAİL: TÜRKİYE'NİN KURUCUSUNUN PANKARTLARI YASAKLANDI

DailyMail ise haberi "Suudi Arabistan Türkiye'nin kurucusunun pankartlarını yasakladı" başlığıyla paylaştı. Haberde, Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların otellerinden çıkmayı reddettiği ancak taraftarların stadyumda kaldığı belirtildi. Maçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümüne denk geldiğinin vurgulandığı haberde, Suudi yetkililerle anlaşılamadığı aktarıldı.

MİRROR: ATATÜRK'Ü ANMALARINA İZİN VERİLMEDİ

MİRROR: ATATÜRK'Ü ANMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Mirror gazetesi, haberinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk'ü anmasına izin verilmediği belirtildi. Haberde, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Suudi yetkililer arasında yapılan anlaşmanın ardından maç Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumunda oynanacaktı. Ancak maçın başlamasına saatler kala Suudiler, iki tarafın da ısınma hareketleri sırasında modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı tişörtleri giymelerini yasakladı" ifadeleri kullanıldı.

KORELİ GAZETECİ: TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM

KORELİ GAZETECİ: TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türk futbolunu yakından takip eden Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'nin Süper Kupa'nın iptali sonrası yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor. Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."

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