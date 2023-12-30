Tüm dünya iptal edilen Süper Kupa maçını konuşuyor! Koreli gazeteci paylaştı: Türk değilim ama gurur duyuyorum

KORELİ GAZETECİ: TÜRK DEĞİLİM AMA GURUR DUYDUM

Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası Türk futbolunu yakından takip eden Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee'nin Süper Kupa'nın iptali sonrası yaptığı paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü. "Az önce uyandım ve Suudi Arabistan'dan gelen haberleri gördüm. Elbette bugün Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasını görmek isterim. Ama hiçbir şey bir ülkenin tarihine ve onun büyük kurucusu Atatürk'e saygı duymaktan daha önemli olamaz. Takımların eve dönmekten korkmaması gerekiyor. Suudiler, hiç yenilmeyen bir adamı yenebileceklerini zannettiler. Atatürk'ün mirası halkında devam ediyor. Türk değilim ama bugün herkesle gurur duydum. Bu durum, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinin ötesine geçiyor."