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Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

03.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün gece oynanan Venezuela-Arjantin maçına, Messi'ye yapılan acımasızca faul damga vurdu. Tüm dünya Messi'ye yapılan bu pozisyonu konuşuyor. İşte detaylar...

Arjantin'in Venezuela ile karşılaştığı maçın önüne yapılan bu faul geçti. Maç 3-1 Arjantin lehine sonuçlansa da yapılan faul dünya basınında daha çok konuşuldu. Olay adam Luis Adrian Martinez'in Messi'ye acımasızca yaptığı hareket sonrası saha karıştı...

TÜM DÜNYA AYAKTA

Dünya Kupası Elemeleri 9. maçında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi. Luis Adrian Martinez'in Messi'ye yaptığı faul sonrası dünya basını karıştı. Herkes olay adam Martinez'e tepki gösteriyor.

RAKİBİNİ GEÇMEK İSTEDİ

RAKİBİNİ GEÇMEK İSTEDİ
Yaşanan pozisyonda Messi, rakibini geçmek için çalım atmayı denedi. Çalımda da başarılı oldu fakat rakip oyuncu Martinez, Messi'nin kendisini geçmesine izin vermedi ve çok sert bir harekette bulundu.

AYAĞINI KIRIYORDU

AYAĞINI KIRIYORDU
Messi, tam rakibini geçecekken Martinez yıldız oyuncunun sol ayağına çok tehlikeli bir müdahalede bulundu. Messi bu hareketten sonra kendini yerde buldu. Hakem Martinez'e kırmızı kart gösterdi.

UCUZ KURTULDU

UCUZ KURTULDU
Söz konusu pozisyondan ucuz kurtulan Messi, sağlık ekibinin gelmesiyle oyuna devam edebildi.

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ
Arjantin'in maçı 3-1 kazanmasından çok yaşanan bu pozisyon konuşuldu.
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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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