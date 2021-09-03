Tüm dünya Messi'ye yapılan bu faulü konuşuyor

Arjantin'in Venezuela ile karşılaştığı maçın önüne yapılan bu faul geçti. Maç 3-1 Arjantin lehine sonuçlansa da yapılan faul dünya basınında daha çok konuşuldu. Olay adam Luis Adrian Martinez'in Messi'ye acımasızca yaptığı hareket sonrası saha karıştı...

TÜM DÜNYA AYAKTA

Dünya Kupası Elemeleri 9. maçında Venezuela ile Arjantin karşı karşıya geldi. Luis Adrian Martinez'in Messi'ye yaptığı faul sonrası dünya basını karıştı. Herkes olay adam Martinez'e tepki gösteriyor.

RAKİBİNİ GEÇMEK İSTEDİ Yaşanan pozisyonda Messi, rakibini geçmek için çalım atmayı denedi. Çalımda da başarılı oldu fakat rakip oyuncu Martinez, Messi'nin kendisini geçmesine izin vermedi ve çok sert bir harekette bulundu.

AYAĞINI KIRIYORDU Messi, tam rakibini geçecekken Martinez yıldız oyuncunun sol ayağına çok tehlikeli bir müdahalede bulundu. Messi bu hareketten sonra kendini yerde buldu. Hakem Martinez'e kırmızı kart gösterdi.

UCUZ KURTULDU Söz konusu pozisyondan ucuz kurtulan Messi, sağlık ekibinin gelmesiyle oyuna devam edebildi.