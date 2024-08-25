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  4. Tüm stat ayağa kalktı! Arda Güler'e yapılan hareket sonrası Ancelotti çılgına döndü... Sahanın içine kadar girdi

Tüm stat ayağa kalktı! Arda Güler'e yapılan hareket sonrası Ancelotti çılgına döndü... Sahanın içine kadar girdi

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
25.08.2024 19:04
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İspanya La Liga'da 2. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Valladolid ile karşı karşıya geldi. Jude Bellingham'ın sakatlanmasının ardından İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'de milli futbolcumuz Arda Güler'e orta sahada görev verdi. Maçın 10. dakikasında Arda Güler'e yapılan sert müdahale sonrası hakem faul kararı vermedi. Bu durum, tecrübeli teknik direktör Ancelotti'yi saha kenarında adeta çılgına döndürdü.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'da 2.hafta mücadelesinde Real Madrid ile Real Valladolid kozlarını paylaştı. Hafta içi Jude Bellingham'dan gelen sakatlık haberinin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ilk 11'de milli futbolcumuz Arda Güler'e orta sahada forma şansı verdi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

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Arda Güler Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'den beklediği şansı sonunda buldu. Milli futbolcu, Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.

ANCELOTTİ ÇILDIRDI

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Maç 0-0 devam ederken, 10. dakikada İtalyan teknik direktörün önünde Arda Güler’e yapılan sert müdahale sonrası hakemin faul kararı vermemesi, tecrübeli teknik direktörü saha kenarında adeta çılgına döndürdü.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)

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Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
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