Tüm stat ayağa kalktı! Arda Güler'e yapılan hareket sonrası Ancelotti çılgına döndü... Sahanın içine kadar girdi

İspanya La Liga'da 2.hafta mücadelesinde Real Madrid ile Real Valladolid kozlarını paylaştı. Hafta içi Jude Bellingham'dan gelen sakatlık haberinin ardından Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ilk 11'de milli futbolcumuz Arda Güler'e orta sahada forma şansı verdi.
Arda Güler Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'den beklediği şansı sonunda buldu. Milli futbolcu, Real Madrid'in Valladolid ile oynadığı maça ilk 11'de başladı.
Maç 0-0 devam ederken, 10. dakikada İtalyan teknik direktörün önünde Arda Güler’e yapılan sert müdahale sonrası hakemin faul kararı vermemesi, tecrübeli teknik direktörü saha kenarında adeta çılgına döndürdü.
*(Görüntüler S Sports'tan alınmıştır)