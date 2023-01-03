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Tüm Türkiye, VAR kayıtlarında Erkan Özdamar'a söylenen bu detaya isyan ediyor! ''Bekle verme golü! Ofsaytımsı bir şey var...''

03.01.2023 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarının incelendiğini, söz konusu mücadelelerdeki hakemlerin ’önemli hakem hatası’ yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi. Galatasaray maçındaki VAR hakemi Özgüç Türkalp'in karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'a ''Bekle golü verme, ofsaytımsı bir şey var'' demesi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, adı geçen müsabakada VAR kayıtlarının incelendiği ve karşılaşmalarda görev alan hakemlerin ’önemli hakem hatası’ yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Özellikle VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kullandığı sözler taraftarların tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Özgüç Türkalp'in Erkan Özdamar'a ''ofsaytımsı bir şey var'' demesi üzerine tepki gösteren taraftarlar, emin olamadan bu golün iptal edilmesine büyük tepki gösteriyor. VAR kayıtlarındaki hakemlerin tutumunu eleştiren taraftarlar TFF'den yeni açıklamalar bekliyor.

"VERME GOLÜ! OFSAYTIMSI BİR ŞEY VAR"

"VERME GOLÜ! OFSAYTIMSI BİR ŞEY VAR"

VAR (Özgüç Türkalp): Acele etmeyin! Golü vermiş olabilir ama burada ofsaytımsı bir şey var... Gol pozisyonunu gösterin bize. Erkan(maçın hakemine) bekle. Ofsayt olabilir. Golü hemen verme. Kontrol ediyoruz.

 Dördüncü hakem: Eko nasıl oğlum? Pozisyon çok mu şey?"

 Erkan Özdamar: "Çok zor çok... Ben dakikadan koptum şu anda..."

 Erkan Özdamar: "Ya sen bana ofsayt var mı yok mu onu söyle!"  

 VAR (Özgüç Türkalp): "Evet ofsayt var."

LALE ORTA: BİR AKIL TUTULMASI YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

LALE ORTA: BİR AKIL TUTULMASI YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Eski hakem Lale Orta: "VAR hakemi Özgüç Türkalp, 'Ofsaytımsı bir şey var' diyerek hakemi çağırıyor. Bu, ciddiyetten uzak bir şey. Ofsayt ya vardır, ya yoktur. Bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum ben o anda. Sağlıklı bir şey düşünemiyorlar. 'Bir ofsayt çıkartalım' diye bakıyorlar."

HAKEMLİĞİ BİTİRİLDİ! İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI

HAKEMLİĞİ BİTİRİLDİ! İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI

MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada iki maçın hakemlerine de uzun süre görev verilmeyeceği bildirildi.

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