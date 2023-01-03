Tüm Türkiye, VAR kayıtlarında Erkan Özdamar'a söylenen bu detaya isyan ediyor! ''Bekle verme golü! Ofsaytımsı bir şey var...''

Türkiye Futbol Federasyonu, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, adı geçen müsabakada VAR kayıtlarının incelendiği ve karşılaşmalarda görev alan hakemlerin ’önemli hakem hatası’ yaptıklarının tespit edildiğini belirtti. Özellikle VAR hakemi Özgüç Türkalp'in kullandığı sözler taraftarların tepkisini çekti.
Özgüç Türkalp'in Erkan Özdamar'a ''ofsaytımsı bir şey var'' demesi üzerine tepki gösteren taraftarlar, emin olamadan bu golün iptal edilmesine büyük tepki gösteriyor. VAR kayıtlarındaki hakemlerin tutumunu eleştiren taraftarlar TFF'den yeni açıklamalar bekliyor.
VAR (Özgüç Türkalp): Acele etmeyin! Golü vermiş olabilir ama burada ofsaytımsı bir şey var... Gol pozisyonunu gösterin bize. Erkan(maçın hakemine) bekle. Ofsayt olabilir. Golü hemen verme. Kontrol ediyoruz.
Dördüncü hakem: Eko nasıl oğlum? Pozisyon çok mu şey?"
Erkan Özdamar: "Çok zor çok... Ben dakikadan koptum şu anda..."
Erkan Özdamar: "Ya sen bana ofsayt var mı yok mu onu söyle!"
VAR (Özgüç Türkalp): "Evet ofsayt var."
Eski hakem Lale Orta: "VAR hakemi Özgüç Türkalp, 'Ofsaytımsı bir şey var' diyerek hakemi çağırıyor. Bu, ciddiyetten uzak bir şey. Ofsayt ya vardır, ya yoktur. Bir akıl tutulması yaşandığını düşünüyorum ben o anda. Sağlıklı bir şey düşünemiyorlar. 'Bir ofsayt çıkartalım' diye bakıyorlar."
MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada iki maçın hakemlerine de uzun süre görev verilmeyeceği bildirildi.