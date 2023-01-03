Tüm Türkiye, VAR kayıtlarında Erkan Özdamar'a söylenen bu detaya isyan ediyor! ''Bekle verme golü! Ofsaytımsı bir şey var...''

"VERME GOLÜ! OFSAYTIMSI BİR ŞEY VAR"

VAR (Özgüç Türkalp): Acele etmeyin! Golü vermiş olabilir ama burada ofsaytımsı bir şey var... Gol pozisyonunu gösterin bize. Erkan(maçın hakemine) bekle. Ofsayt olabilir. Golü hemen verme. Kontrol ediyoruz.



Dördüncü hakem: Eko nasıl oğlum? Pozisyon çok mu şey?"



Erkan Özdamar: "Çok zor çok... Ben dakikadan koptum şu anda..."



Erkan Özdamar: "Ya sen bana ofsayt var mı yok mu onu söyle!"

VAR (Özgüç Türkalp): "Evet ofsayt var."