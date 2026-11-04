Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste ikinci kez sahadan üç puanla ayrılırken toplam puanını 6'ya çıkardı.
Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdüren Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyet, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları, sarı-kırmızılıların sahadaki üstünlüğüne ve Stuttgart'ın mağlubiyetine dikkat çekti.
"VfB Stuttgart, İstanbul'un gürültülü atmosferinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. İkinci yarıda güçlü bir performans sergilemesine rağmen Stuttgart, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Stuttgart, savunmada ve bitiricilikte yine zayıflıklar gösterirken, 21 yaşındaki Rus Alexei Batrakov iki gol attı."
"Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çok başarılı olan VfB Stuttgart, Galatasaray'a mağlup oldu. Gergin bir atmosferde geçen maçta, Stuttgart en iyi fırsatları bile değerlendiremedi. Leroy Sane de maçın bir bölümünde oynama şansı buldu."
"VfB Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Stuttgart, Galatasaray karşısında erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu İstanbul taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti."
"İstanbul'un ateş kazanı VfB Stuttgart'ı yuttu! Stuttgart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane'nin kulübü Galatasaray'a 0-2 mağlup oldu. Bu, Stuttgart'ın Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Stuttgart, Türk taraftarlarının tüm gücünü hissetti. İstanbul'da agresif bir gece!"
"İyi bir performans sergilediler ama sonuç alamadılar. VfB Stuttgart, Galatasaray İstanbul'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın başlarında gelen iki gol, mağlubiyeti kesinleştirdi."
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