Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu

DER SPIEGEL: "İSTANBUL'DA GERGİN MAÇ"

"Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çok başarılı olan VfB Stuttgart, Galatasaray'a mağlup oldu. Gergin bir atmosferde geçen maçta, Stuttgart en iyi fırsatları bile değerlendiremedi. Leroy Sane de maçın bir bölümünde oynama şansı buldu."