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Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6'ya yükseltti. Sarı-kırmızılıların İstanbul'daki etkili performansı Almanya'da da geniş yankı uyandırırken Alman basını karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Devler Ligi'nde üst üste ikinci kez sahadan üç puanla ayrılırken toplam puanını 6'ya çıkardı.

Avrupa arenasındaki başarılı performansını sürdüren Galatasaray'ın Stuttgart karşısında aldığı galibiyet, Alman basınında da geniş yankı uyandırdı. Karşılaşmanın ardından Almanya'nın önde gelen medya kuruluşları, sarı-kırmızılıların sahadaki üstünlüğüne ve Stuttgart'ın mağlubiyetine dikkat çekti.

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SPORT1: "GÜRÜLTÜ KAZANINDA VAHŞİ BİR YENİLGİ" 

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu G1

"VfB Stuttgart, İstanbul'un gürültülü atmosferinde Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. İkinci yarıda güçlü bir performans sergilemesine rağmen Stuttgart, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Stuttgart, savunmada ve bitiricilikte yine zayıflıklar gösterirken, 21 yaşındaki Rus Alexei Batrakov iki gol attı."

DER SPIEGEL: "İSTANBUL'DA GERGİN MAÇ" 

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu G2

"Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar çok başarılı olan VfB Stuttgart, Galatasaray'a mağlup oldu. Gergin bir atmosferde geçen maçta, Stuttgart en iyi fırsatları bile değerlendiremedi. Leroy Sane de maçın bir bölümünde oynama şansı buldu."

KICKER: "İSTANBUL'DAKİ ÇILGIN GECEDE KAZANAN GALATASARAY" 

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu G3

"VfB Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Stuttgart, Galatasaray karşısında erken gelen iki golün ardından birçok net fırsatı değerlendiremedi; tüm bunlar, coşkulu İstanbul taraftarlarının sağır edici ıslıkları eşliğinde gerçekleşti."

BILD: "İSTANBUL'UN ATEŞ KAZANI STUTTGART'I YUTTU" 

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu G4

"İstanbul'un ateş kazanı VfB Stuttgart'ı yuttu! Stuttgart, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü maçında eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sane'nin kulübü Galatasaray'a 0-2 mağlup oldu. Bu, Stuttgart'ın Avrupa'daki ilk yenilgisi oldu. Stuttgart, Türk taraftarlarının tüm gücünü hissetti. İstanbul'da agresif bir gece!"

DIE WELT: "STUTTGART ERKEN YEDİĞİ GOLLERLE KAYBETTİ" 

Tüm ülke bu maçı konuşuyor! Almanların ağzı açık kaldı: Ateş kazanı Stuttgart'ı yuttu G5

"İyi bir performans sergilediler ama sonuç alamadılar. VfB Stuttgart, Galatasaray İstanbul'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini aldı. Maçın başlarında gelen iki gol, mağlubiyeti kesinleştirdi."

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VfB Stuttgart son dakika galatasaray şampiyonlar ligi Aleksey Batrakov
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