Tüm yorumcular penaltı pozisyonundaki o detayda birleşti! Fenerbahçe için olay yaratan iddialar...

Ahmet Çakar'dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Spor kamuoyunda, Sivasspor'un kazandığı son dakika penaltısının doğru olmadığı ifade edildi.
Verilen penaltının yanlış bir karar olduğunu savunan Ahmet Çakar, "Verilen penaltı kesinlikle yanlış. Sivassporlu oyuncu, Djiku'nun temasını hissedip kendini yere bırakıyor. Sonrasında ise Livakovic'in üzerine bırakıp penaltı alıyor. Anti-Fenerbahçe lobisi bu gece Fenerbahçe'yi katletmiş ve ligin dışına itmiştir..." ifadelerini kullandı.
RIDVAN DİLMEN: "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi. Hakem Livakovic'in müdahalesi için çağırdığında inanamadım çünkü böyle bir penaltı olmaz. Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş. Ben her maç böyle 10 tane pozisyon sayarım bu şekilde olan."
ERMAN TOROĞLU: "Topa oyuncu öyle vuramaz. Bir oyuncu darbe yemezse ayağının içiyle vuracak. Arka baldıra Fenerbahçeli oyuncu tabanı basıyor. Tabanı basınca ayağı değişiyor. Böyle olunca topu auta atıyor. Sonra kaleciyle çarpışıyor. Penaltı pozisyonu kaleciyle değil Djiku'yla. Djiku'ya sarı kart olması lazım. Bariz gol şansı yok. Kalecinin etki alanına girmiş hücumcu. Kalecinin etki alanına girince bariz gol şansını kaybediyor. Penaltıyı Djiku yapıyor, Livakovic değil."
BAHATTİN DURAN: "Djiku'nun teması, Manaj'ın kötü oynamasını gerektirecek bir temas değil. Etkisi yok. Manaj topa vurdu. Top bariz bir şekilde auta doğru gidiyor. Top oyunda. Kaleci Livakovic ayaklarını açtı ve durdu. Livakovic'in ayağıyla Manaj'ın ayağı yerde buluştu. Livakovic'in ayağı, Manaj'ın ayağını süpürmedi. Bu görüntülerde var. Tartışamayız bunu. Livakovic kontrolsüz gelmedi. Ayaklar yerde temas etti. Bu temas dolayısıyla Manaj kalkıp topu kaleye vurabilir miydi? Hayır. Ayaklar yerde birleşmiş. Djiku'nun da, Livakovic'in de temasları penaltı için yeterli değil kesinlikle."
BAHATTİN DURAN: "Bu maçın kader anı. Burada VAR müdahalesi olması için VAR Hakemine ne söylenir? Çok açık ve net elinizde kanıt var mı? Hayır kesinlikle yok. Kaleci Livakovic kayarak gelseydi, rakibini süpürseydi, kontrolsüz bir faul yapsaydı top auta gidiyor bile olsa VAR hakemi çağırır, izleme tavsiyesinde bulunurdu. Livakovic'in ayağı yerde süpürmüyor. Buradaki en önemli nokta şu; VAR müdahalesi çok geç oldu. 3 dakika beklendi. Tamam ofsayt ile ilgili durum da söz konusuydu, onu da incelediler. Bu kadar beklemek de doğru değil, yarı otomatik ofsayt sistemi var. Demek ki çok ince ince incelendi pozisyon. VAR hakemi, Cihan Aydın'ı çağırdı. Prosedür şu şekildedir, burada defalarca bulundum VAR odasında. VAR odası hakeme izleme tavsiye ediyorsa, operatöre der ki temasın olduğu anı göstereceğiz. Livakovic ile Manaj'ın ayaklarının buluşma anını gösterdi. VAR hakemi, hakemi Livakovic'in hamlesi için çağırmış. Kontrolsüz bir temas olsaydı Livakovic'in müdahalesi, sarı kart da görmeliydi Livakovic. VAR müdahalesi doğru mu yanlış mı? VAR müdahalesi çok yanlış."