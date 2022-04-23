Tunç Kökkaya'nın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

"Hiç iyi değilim, çok üzgünüm. Canımın bir parçasını bugün toprağa veriyoruz. Hala inanamıyorum, kendimde değilim. Kabullenmiyorum. Kabullenemiyorum. Tunç'u, ananem ne çok severdin beni. Benim de seni ne kadar çok sevdiğimi bilirdin. Hep sana kıymet bilenim, kıymetlim derdim. Tunç şimdi gittin. Yoksun. İyi ki hayatıma o mucize kalbinle dokundun. Hiç bir zaman unutulmayacaksın. Sonsuz emeklerin için çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seviyorum."

ÖZGÜR ARAS

"Tüm sevdikleri teker teker gider mi bir insanın? Benim gidiyor! Sadece arkalarından tarifsiz bir acı çekerek nefes almaya devam ediyorum. Ölüm Allah'ın emri. En yakın dostum, sırdaşım Tunç da gitti. Hayat devam edecek ben yaşamaya devam edeceğim ama hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Geçirdiğimiz 23 yıl bunun son 10 yılı ben senin hakkını asla ödeyemem. Bana olan sabrın, koruyuculuğun, sevgin için çok teşekkür ederim. Beni benden çok düşünen adam her gökyüzüne baktığımda bana bir işaret yolla ben hissedeyim korunduğumu. Allah'ım seni yattığım yerde incitmesin. Sen biliyorsun ama bir kez daha söyleyeyim Seni çok seviyorum Canım Tunç."