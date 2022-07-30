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Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

30.07.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Pertek ilçesindeki baraj gölünde, bindikleri teknenin kayaya oturması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye gezmeye gelen bir grup vatandaş, kiraladıkları tekneyle Keban Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre baraj gölünde hareket eden tekne, daha sonra kayaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Pertek Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Teknede mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çabası sonucu bulundukları yerden alınarak farklı bir tekneyle kıyıya götürüldü.

Kayaya oturan gezi teknesi ise halat yardımıyla çekilerek kayalıktan kurtarıldı.

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli jandarma kurtarma

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