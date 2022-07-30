İlçeye gezmeye gelen bir grup vatandaş, kiraladıkları tekneyle Keban Baraj Gölü’ne açıldı. Bir süre baraj gölünde hareket eden tekne, daha sonra kayaya oturdu.

Tunceli’de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

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