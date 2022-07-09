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Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

09.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Kurban Bayramı tatili dolayısıyla helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kentte vatandaşların güvenli bir şekilde şehirler ve ilçeler arası seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, kentin çevre illerle bağlantılı kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yapıldı.

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Denetime, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, İl Emniyet Müdürü Vekili Mehmet Atilla Akalp ve Trafik Kısım Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Şen katıldı.

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

Tunceli'de helikopterle trafik denetimi yapıldı

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Tunceli

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