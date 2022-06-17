Bu kapsamda jandarma ekipleri, Hoca Ahmet Yesevi Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri ile piknikte bir araya geldi.

Tunceli'de karne alan öğrenciler için jandarma ekipleri etkinlik düzenlendi

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