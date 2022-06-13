Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti.

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

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