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Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

13.06.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, öğrencilere çevre bilincini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, kentte çevre hassasiyetini arttırmak için etkinlik organize etti.

Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 50 öğrenci, öğretmenlerin gözetiminde Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürüldü.

Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, daha sonra jandarma personeliyle milli parka atılan plastik, naylon, kağıt ve pet şişe gibi atıkları topladı.

Etkinlik sonunda öğrencilere "çevreci çocuk" katılım belgesi verildi.

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

Tunceli'de öğrenciler Munzur Vadisi'nde çöp topladı

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