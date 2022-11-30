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Tunus-Fransa maçında görülmemiş olay! Sahaya daldı, takla şov yaptı, tribünler dakikalarca alkışladı

30.11.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası'nda heyecan gruplarda oynanan son mücadeleler ile sürerken, D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Tunus karşı karşıya geldi. Mücadele Tunus'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlansa da bu skor Tunus'u son 16 turuna taşımaya yetmedi. Öte yandan karşılaşmanın son bölümüne girerken sahaya giren bir taraftar tribünlerden alkış aldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu üçüncü maçında Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadele Tunus'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlasa da son 16'ya kalan taraf Fransa oldu ve Tunus Dünya Kupası'na veda etti.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken oldukça ilginç bir an yaşandı.

Bir anda tribünlerden sahaya atlayan bir taraftar elinde Filistin bayrağı ile sahada koşmaya başladı.

Kısa süreli koşusunun ardından arka arkaya taklalar atan taraftar, tribünlerden alkış alırken görevliler taraftarın üzerine atlayarak saha kenarına aldı.

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