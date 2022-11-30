Tunus-Fransa maçında görülmemiş olay! Sahaya daldı, takla şov yaptı, tribünler dakikalarca alkışladı

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu üçüncü maçında Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadele Tunus'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlasa da son 16'ya kalan taraf Fransa oldu ve Tunus Dünya Kupası'na veda etti.
Karşılaşmanın son bölümüne girilirken oldukça ilginç bir an yaşandı.
Bir anda tribünlerden sahaya atlayan bir taraftar elinde Filistin bayrağı ile sahada koşmaya başladı.
Kısa süreli koşusunun ardından arka arkaya taklalar atan taraftar, tribünlerden alkış alırken görevliler taraftarın üzerine atlayarak saha kenarına aldı.