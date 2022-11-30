Tunus-Fransa maçında görülmemiş olay! Sahaya daldı, takla şov yaptı, tribünler dakikalarca alkışladı

Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. D Grubu üçüncü maçında Tunus ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadele Tunus'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlasa da son 16'ya kalan taraf Fransa oldu ve Tunus Dünya Kupası'na veda etti.