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Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

23.07.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Bursa'da Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Turan Orkestrası sanatseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde orkestrayı Turan Manafzade yönetti.

Gecede orkestranın hazırlamış olduğu repertuvar, Bursalı müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Manafzade'nin piyano performansı müzikseverlerden tam not aldı.

Konserin sonunda Manafzade ve orkestra, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

Turan Orkestrası Bursa'da konser verdi

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