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  4. TÜREB'den Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

TÜREB'den Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

16.06.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜREB'den Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

İZMİR (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü'nü üniversiteli gençlere de yer verdiği zengin bir programla kutluyor.

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk olarak Vega Enerji Çeşme Rüzgar Enerji Santrali’nde (RES) farklı üniversitelerden 50 öğrencinin katılımıyla "TÜREB Genç Buluşması" gerçekleştirildi.

X-Gen’in de destekçileri arasında yer aldığı buluşmada öğrenciler bir yandan rüzgar enerji santralleriyle ilgili bilgilendirilirken bir yandan da uçurtma şenliğinde keyifli anlar yaşadı.

Program kapsamında gerçekleştirilen "Rüzgar Sohbetleri" panelinde katılımcıların sektöre dair soruları sektör temsilcilerince yanıtlandı. Paneli takiben akşam yemeğini de Çeşme RES’te yiyen üniversiteli gençler, program sayesinde sektörü yakından tanıma fırsatı bulmuş oldu.

- "Geleceğin Rüzgarı" da tartışılacak

Dünya Rüzgar Günü’nden bir gün sonra, 16 Haziran’da yapılacak "Geleceğin Rüzgarı" paneli ise yabancı uzmanların da katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden’in başkanlık edeceği panele, deniz üstü rüzgar (offshore) konusunda Simply Blue Group’tan Karolina Pietrzak, yenilenebilir enerji PPA’leri ve potansiyel pazarlar alanında WindEurope’tan Guy Brindley, batarya entegrasyonu konusunda WindEurope’tan Vasiliki Kolonari, türbin teknolojileri konusunda Nordex SE’den Till Junge ve hidrojen depolama alanında da Fichtner’den Matthias Schlegel konuşmacı olarak katılacak.

TÜREB'den Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

TÜREB'den Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğinden Rüzgar Haftası ve 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü etkinlikleri

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