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  4. Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

20.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı.

Güneysu ilçesindeki Kıbledağı Camisi'ni ziyaret eden turistlerin içinde bulunduğu 61 S 3434 plakalı midibüs, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Asmalıırmak köyünde duvara çarparak devrildi.

İlk belirlemelere göre 3'ü ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine hareket halindeki ambulanslardan birinin çarpıştığı minibüs ise yolun alt kısmındaki çay bahçesine devrildi.

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 3'ü ağır 24 kişi yaralandı

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