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Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

19.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: - "Aşırı şeker tüketimine bağlı olarak kronik hastalıklar hızla artıyor"

İSTANBUL (AA) - 19-25 Eylül tarihlerini "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" ilan eden Türk Böbrek Vakfı, düzenlediği etkinlikle şeker tüketiminin zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Şişli'deki bir alışveriş merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar ve katılımcılar, "Şeker bir tuzak sen de acilen bırak", "Aşırı şekere hayır", "Şeker en tatlı zehirdir", "Hayat şekerden daha tatlıdır" yazılı pankart açtı.

Üzerinde "Uzak dur" yazılı bisküvi, pasta gibi şekerli gıdalardan oluşan bir heykelin de yer aldığı etkinlikte, vatandaşlara şekerin zararları anlatıldı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumlar geliştikçe beslenme hataları ve artan sağlık sorunları ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Vakıf olarak 19-25 Eylül tarihlerini "Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası" ilan ettiklerini ve bu yıl birincisini kutladıklarını belirten Erk, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sadece ülkemizi değil, tüm dünya ülkelerini ve tüm devletleri ilgilendiren büyük bir sorun. 30-40 yıl önce hiç bahsetmediğimiz obezite, bugün 7'den 70'e tüm insanlığı etkiliyor. Obeziteye, hareketsizliğe, aşırı şeker tüketimine bağlı olarak kronik hastalıklar hızla artıyor. Şu meydanda şimdi sorsak, şeker hastaları, kronik böbrek hastaları, kalp ve damar hastaları olduğunu rahatlıkla gözlemleyebiliriz. Bunların ana sebebi olan aşırı şeker tüketimine karşı toplumca bilinç kazanabilmek, neden sonuç ilişkisinin farkına varabilmek, gerekli önlemlerin hem bireysel hem toplumsal hem de kanun koyucu bazında ele alınmasını sağlamak için dikkatinizi çekmek istedik."

Konuşmanın ardından etkinlikte zararlı şekerli gıdaların yer aldığı heykel, boks eldiveni giyen Erk, kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve çocukların katılımıyla vurularak yıkıldı.

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

- Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk: - "Aşırı şeker tüketimine bağlı olarak kronik hastalıklar hızla artıyor"

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

Türk Böbrek Vakfı'ndan "şeker" uyarısı

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