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Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı

14.12.2023 19:09 | Son Güncelleme:
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Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, Doğu Akdeniz'de 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı.

Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz açığında Akdeniz Bölge Komutanlığı'nca 7- 8 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bandırma, Tarsus, Taşucu, Kapraz ve Sarucabey Savaş Gemileri ile 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı. (DHA)

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -

Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -
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türk deniz kuvvetleri

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