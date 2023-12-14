Türk Deniz Kuvvetleri, Doğu Akdeniz açığında Akdeniz Bölge Komutanlığı'nca 7- 8 Aralık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Bandırma, Tarsus, Taşucu, Kapraz ve Sarucabey Savaş Gemileri ile 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı. (DHA)
Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı
Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -
Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -
Türk Deniz Kuvvetleri, 'Deniz Eğitimleri ve Fiili Silah Atış Eğitimleri' yaptı - Genel - Ankara -