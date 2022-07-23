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Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

23.07.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Bu sporların yaygınlaştırılması ve toplumun hemen her kesimince benimsenmesi konusunda dünyaya örnek olabilecek çapta hem Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hem de ülke dışında örnek organizasyonlar oluyor"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ata sporlarının, Türk kültürünün devamı açısından önemsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda Keles Belediyesi iş birliğiyle Bursa Valiliği, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, TÜRKSOY ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin düzenlediği Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'nde konuşan İsmail Büyükataman, bu branşlara sahip çıkmanın önemine değinip, organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür etti.

Büyükataman, ata sporlarına sahip çıkmanın milli bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, "Bu sporların yaygınlaştırılması ve toplumun hemen her kesimince benimsenmesi konusunda dünyaya örnek olabilecek çapta hem Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hem de ülke dışında örnek organizasyonlar oluyor. Bu branşların kurumsallaşması başta olmak üzere, bütün eksiklerinin giderilerek, toplumca benimsenmesi, kabullenilmesi konusunda da gerçekten takdire şayan bir gayrete şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Geleneksel sporların yaşatılması adına önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Büyükataman, şöyle konuştu:

"Türkiye'de geleneksel spor çalışmalarının hemen her branşına sahip çıkılıp, bunun toplumca benimsenmesi, ileriye götürülmesi, dünyaya örnek olunması hususunda çok samimi gayretlerini esirgemeyen, bu konuda gerçekten bir alperen anlayışı içerisinde büyük bir fedakarlık anlayışıyla bu sporları Türkiye'de ve dünyada layık olduğu yere taşıma hususunda gayret sarf eden bir gönül sevdalısına teşekkür etmek istiyorum. Bilal Erdoğan Bey'in bu konuda gerçekten takdire şayan gayretlerini yakinen takip ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisinin bir mensubu, geleneksel spor sevdalılarının bir mensubu olarak kendilerine bu meydandan teşekkürü bir borç biliyorum."

Programa, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, AK Parti Bursa milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği

- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "Bu sporların yaygınlaştırılması ve toplumun hemen her kesimince benimsenmesi konusunda dünyaya örnek olabilecek çapta hem Türkiye'nin muhtelif yerlerinde hem de ülke dışında örnek organizasyonlar oluyor"

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği, Bursa'da başladı

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