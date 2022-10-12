Türk Dünyası Sempozyumu Erzincan'da sona erdi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu tamamlandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın himayelerinde, Türk Devletler Teşkilatının Aksakallılar Konseyi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 9 Ekim'de başlayan sempozyuma, 43 ülkeden yaklaşık 800 uzman akademisyen ve Aksakallılar Heyeti üyeleri katıldı.

Sempozyumda yapılan oturum ve çalıştaylar sonucunda "Türk Dünyasının Geleceğinin Tasavvurunda Üniversiteler Arası İşbirliği ve Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi İş Birliği Protokolü" oluşturuldu.

Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinde bulunan 100 üniversitenin imza atacağı protokol metni, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senato Salonunda törene katılan 17 üniversite rektörünün imzasıyla başladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, törende, sempozyuma emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe ilişkin bilgileri paylaşan Levent, "Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'na yurt içi ve dışından gelen tarihçi hocalarımız, sempozyum boyunca Türk dünyasının sorunlarını dile getirdiler. 'Nedir Türk dünyasının sorunları?' diye masaya yatırdılar. Bizler de ilgiyle takip ettik. Türk dünyasının dili, alfabesi, ekonomisi, hukuku, kültürü, turizmi, sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Neticede bir sonuç bildirgesi oluştu." dedi.

Konuşmaların ardından, üniversite rektörlerinin protokol imzalarıyla sempozyum sona erdi.