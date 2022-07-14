Türk Kızılay, 15 Temmuz şehitlerini andı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay İstanbul Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen programda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki programa, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, İstanbul Şube Başkanı Kadem Ekşi, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Türk Kızılay ilçe başkanları ve gönüllüler katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu.

Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir için yazdığı "Otuz Kuş" isimli şiirin okunduğu programda, şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Ekşi, tarihi bir zaman dilimine şahitlik edildiğini söyledi.

Ekşi, "Türkiye'nin 1960, 1971 muhtırası, 1980 darbesi gibi kırılma dönemlerinde bu necip milletin her daim, bağımsızlığın, özgürlüğün, adaletin, barışın, muhabbetin ve kardeşliğin yanında durduğu muhakkak. Bunu hep birlikte yaşadık, gördük. Zamanın şahitliğini yaptık. 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti, liderliği, milletimizin cesaretiyle o darbenin sabahına uyandığımızda gerçeklerle yüzleştik." dedi.

Kadem Ekşi, 15 Temmuz'da FETÖ üyelerinin, nasıl bir akıl tutulması içerisinde bulunduğunun, bazı dış çevrelerin örgütü ve maşası olduğunun tüm detaylarıyla öğrenildiğini kaydetti.

- "Cesaretle meydanlara indiler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret fişeğiyle milletin yeni bir dirilişi inşa ettiğini dile getiren Ekşi, "Hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin, bayrağıyla sokaklardaydılar. Cesaretle meydanlara indiler ve biz Kızılay gönüllüleri de o gün, Allah'a hamdolsun Türkiye'nin her tarafında bayraklarıyla aşkla meydanları hınca hınç dolduran insanlarımızın yanında, önünde ve en ön saflarda görev ve sorumluluğumuzu her daim olduğu gibi yerine getirdik." diye konuştu.

Ekşi, gençlere güvendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz diyoruz. 15 Temmuz direnişi, terörle geleceği inşa etmeye kalkan zihniyete bu milletin vurduğu en büyük tokat. İbretliktir ve bundan ders alması gereken küresel güçler, emperyalistler inanıyorum ki derslerini almışlardır. Bu millet vatanına, bayrağına, mukaddesatına her daim, ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan, Mustafa Kemallerden bugüne her kırılma anında en büyük tepkisini ortaya koyduğu gibi bundan sonra da koymaya devam edecektir."

15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç ise tüm şehitleri saygı ve rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Şehadetin ve gaziliğin ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Turunç, şöyle devam etti:

"Allah şahit, 40 yıldır dua ediyorum, 'Allah'ım bana da şehadet nasip et' diye. Allah sizlere de şehadet nasip etsin. Hani inancımıza göre kendi nefsimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için istemeyecek miydik? Gazilik nasip etsin diye kendim için isterken sizin için de isterim. Allah sizlere de nasip etsin. Çünkü biliyoruz ki dünya geçici bir imtihan yeri. İmtihanımızın süresini bilmiyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizden 8 kardeşimiz 20 yaşın altındaydı. 17 yaşında, 18 yaşında kardeşimiz vardı."

Konuşmaların ardından Ekşi, Turunç'a çiçek takdim etti.

Katılımcılar, programın sonunda anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.