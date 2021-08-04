YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

04.08.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, orman yangınlarında son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycıların sahada olacağını söyledi.

Kınık, Kızılay Bayburt Şubesini ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yangınların söndürülmesi noktasında çabaların devam ettiğini belirtti.

Yangının söndürülmesinin ardından toparlanma sürecinde bölgenin, afetin bir gün önceki evresine dönmesi için çok hızlı şekilde çalışacaklarını vurgulayan Kınık, "Bu süreçten sonra da inşallah bütün Kızılay görevlilerimiz bölgede seferber edilecek ve Orman Genel Müdürlüğümüze bu bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için destek verilecek." dedi.

Kınık, Türk Kızılay olarak her kan bağışıyla doğaya bir fidan diktiklerini anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen sene yaklaşık 2,5 milyon fidan dikildi. Bu sene bunu en az üç katına çıkarmak arzusundayız. Etkilenen bütün bölgelerde bu anlamda Kızılaycılar bir gönüllü destek olacak. Bunun dışında evleri, yaylalardaki ahırları, barınakları, arı kovanları, geçimlik seraları zarar gören vatandaşlarımıza da devletimizin yapacağı destekle beraber bizler de insani destek noktasında tamamlayıcı bir noktada bulunacağız."

Afet sonrası için planlamaların yapıldığına değinen Kınık, şunları kaydetti:

"Çok sayıda etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için bölgede market alışveriş kartları, Kızılay kartlar dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Gıda kolilerimiz, giysi desteklerimiz, içme suyu, beslenmenin yanında devam ediyor. Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada. Devletimizle beraber bu anlamda çabalıyoruz. Milletimizden de sahada bulunan bu gayretli, fedakar insanlara dua, destek bekliyoruz. Afetin, krizin, yaraların hafifletilmesi için milletçe inşallah bundan sonraki süreç için dayanışacağız."

Kınık, programı kapsamında Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi de ziyaret etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: "Son kıvılcım sönene kadar bütün Kızılaycılar sahada"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:32
Sabah
05:13
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:38
Yatsı
21:12

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Fatih Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Demirozu
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.