Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor

SİNAN BALCIKOCA - Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, mermer çıkarılan illerdeki "işlenmiş ürün fabrikaları"nın her geçen gün arttığına işaret ederek, "Dünyanın dört bir tarafındaki en büyük projelere Çin'den sonra en çok işlenmiş ürün veren ülke Türkiye. Bu konuda çok iyi gelişmeler var. 4-5 yıl sonra işlenmiş mermerde dünya çapında çok daha başarılı olacağız." dedi.

Efendioğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatının ocak-mart döneminde yaklaşık yüzde 26 artışla 1 milyar 527 milyon 312 bin dolara ulaştığını söyledi.

Erol Efendioğlu, dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle 2022'ye ümitsiz başladıklarını ancak ilk çeyrek verilerinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kış döneminde bu artışın sağlanmasının, yılın diğer aylarında ihracatın daha fazla ivme kazanacağına ilişkin umut verdiğini anlatan Efendioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımızı her geçen yıl artırarak yolumuza devam ediyoruz. 2020 yılında toplam maden ihracatımız 4 milyar 270 milyon dolar olmuştu. 2021'de bunu 5 milyar 930 milyon dolara kadar çıkardık. Savaş, kriz gibi tüm olumsuz şartlara rağmen Türk madenciliği 2022'nin ilk çeyreğinde çok başarılı oldu. Umuyorum ki yıl içinde bu çok daha artacak. Yıl sonunda Türk madenciliği ihracat hedeflerini yakalayacaktır."

- "4-5 yıl sonra işlenmiş mermerde dünya çapında çok daha başarılı olacağız"

Erol Efendioğlu, 2020'de 1 milyar 736 milyon dolar olan mermer ihracatını 2021'de 2,1 milyar dolara taşımayı başardıklarını aktardı.

Geçen sene blok mermer ihracatının 2020'ye göre yüzde 23,80 artışla 1,05 milyar dolardan 1,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Efendioğlu, işlenmiş mermerdeki dış satımının ise yüzde 18'lik artışla 678 milyon dolardan 800 milyon dolara ulaştığını anımsattı.

Efendioğlu, bu yılın ilk çeyreğindeki performansa baktıklarında sektörün mermer ihracatını da ciddi oranda artıracağını öngördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mermer sektörümüz son dönemde ciddi atılım gösterdi. Eskiden işlenmiş ürün için mermer fabrikaları 3 bin metrekare olarak yapılırdı. Şimdi Burdur, Isparta, Afyonkarahisar gibi illerde 30'ar bin metrekarelik mermer fabrikaları kuruluyor. Hem de bir tane değil, onlarca. Bu da şunu gösteriyor; önümüzdeki yıllarda bloktan çok daha fazla işlenmiş ürün ihracatı gerçekleştireceğiz. Bu konuyu çok önemsiyorduk, artık o günlere ulaştık. Bu durum da bizi çok sevindiriyor. Bu fabrikalar çok modern teknolojilerle çalışıyor. Kolon, sütun, kaplama, döşeme gibi ürünler ortaya çıkıyor. Dünyanın dört bir tarafındaki en büyük projelere Çin'den sonra en çok işlenmiş ürün veren ülke Türkiye. Bu konuda çok iyi gelişmeler var. 4-5 yıl sonra işlenmiş mermerde dünya çapında çok daha başarılı olacağız."

Efendioğlu, blok mermer ihracatında ise liderliği 10-11 yılda İtalya ve İspanya'nın elinden aldıklarını belirtti.

Ciddi bir rekabetle 1 milyar doların üzerindeki pazara hakim olduklarına dikkati çeken Efendioğlu, "Asıl hedefimiz bloktan çok işlenmiş üründe çok daha başarılı olmak." dedi.