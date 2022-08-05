Türk Telekom Spor Kulübü, Lokman Hekim Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom Spor Kulübü, Lokman Hekim Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sponsorluk anlaşması taraflarca imzalandı.

Törende konuşan Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Lokman Hekim Üniversitesi ve grubuyla gelecek yıl için sağlık sponsorluk anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Türk Telekom Basketbol Takımı, Türk basketboluna özellikle de Ankara basketbolunda önemli bir yere sahip." dedi.

Kıraç, Ankara'nın basketboldaki en büyük takım sorumluluğunu taşıdıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ankara bir üniversite şehri ve ciddi anlamda bir basketbol sevgisi var. Türk Telekom da Ankaralılara Avrupa kupalarında ve ligde hafta sonları basketbol heyecanını yaşatmak için her şeyi yapıyor. Bu anlamda sağlık tabii ki çok önemli. Önümüzdeki sene hem ligde iddialıyız hem de Avrupa Kupası'nda iddialıyız ve Ankara'ya çok önemli takımlar gelecek. Tüm üniversiteli gençlerimiz maçlarımızda olacak, buradan Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki gençlerimizi de davet ediyorum. Anlaşmamız iki güzide kurumuza da hayırlı olsun."

Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Altuğ da bu iş birliğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Ankara merkezli bir sağlık grubu olarak yaklaşık 26 yıldır Ankara'da hizmet ediyoruz. Çok yakın zamanda Ankara'mızın Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün de sağlıklarının Lokman Hekim Sağlık Grubu'na emanet edildiğini de sizlerle paylaşmıştım. Bu manada da Türk Telekom ile iş birliğimizin sponsorluk anlaşmamızın da hayırlı olmasını, her iki kuruma da çok güzel, verimli bir dönem sunmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.