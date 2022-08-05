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Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

05.08.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları, Trabzon'da açılışı yapılan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Medical Park Stadyumu üzerinde ve çevresinde gösteri sundu.

Ortahisar ilçe sahili üzerindeki gösteriyi izleyenler alkışlarıyla destek verdi.

Akrobasi hareketleriyle de beğeni toplayan Türk Yıldızları, hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 15 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

TEKNOFEST, 7 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Yıldızları, Trabzon semalarında gösteri uçuşu yaptı

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Türk Yıldızları medical park stadyumu

Trabzon Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

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Sabah
05:14
Öğle
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İkindi
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Akşam
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