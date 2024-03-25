Türkan Şoray'dan Müjdat Gezen'e itiraflar! O sahnede oynamak istemeyince yerine Müjde Ar gelmiş

Türkan Şoray konuşmasının bir yerinde ise Ah Güzel İstanbul filminde senaryoya bayıldığını söyleyerek "Bir sahne var Kadir İnanır seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı" dedi.