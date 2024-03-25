Türkan Şoray'dan Müjdat Gezen'e itiraflar! O sahnede oynamak istemeyince yerine Müjde Ar gelmiş

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray itiraflarıyla gündeme geldi. Sultan, Çalıkuşu, Selvi Boylum Al Yazmalım gibi efsane yapımlarla tanınan Şoray Müjdat Gezen'e konuk oldu.
Atıf Yılmaz'ın Mine'sinden bahseden Türkan Şoray konuşmasında "Mine'de bütün mesele bir sahne var oraya geliyor (...) Kadını delirtiyorlar, onla oldun bizle de ol filan diye... Baskı maskı derken yazarın evine gidiyor seninle beraber olmak istiyorum diyor. Ondan sonra müthiş bir sevişme sahnesine..." dedi.
Gezen ise "Kim oynuyordu?" diye sorunca Türkan Şoray bombayı patlattı ve "Ondan sonra kocam oldu" dedi. (Yapımda Cihan Ünal başroldeydi)
Türkan Şoray devamında ise "Atıf Yılmaz'a içimden öldüreceğim seni diyorum. Hadi tamam artık, kavga dövüş o sahneler çekildi sevişme sahneleri çekildi. Türkan Kanunları kendiliğinden feshettik" ifadelerini kullandı.
Türkan Şoray konuşmasının bir yerinde ise Ah Güzel İstanbul filminde senaryoya bayıldığını söyleyerek "Bir sahne var Kadir İnanır seferden geliyor ama inanılmaz bir sevişme sahnesi... Yapamam diyorum... Sonra Müjde Ar oynadı ve o filmle patladı" dedi.