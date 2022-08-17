Türki Cumhuriyetlerden ressamlar Safranbolu'nun güzelliklerini resimlerine yansıtacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından bu yıl 22'si düzenlenen Ressamlar Buluşması, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi evleriyle ünlü ilçede belediye ev sahipliğinde 5 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte, Türki Cumhuriyetlerden 23 ressam çalışma yapacak.

Belediye Sosyal Tesislerinde etkinlik dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçmiş yıllarda TÜRKSOY ile yapılan çalışmalardan bahsetti.

Etkinliği önemsediklerini belirten Köse, "Türk dünyasında kurulan ilk iş birliği teşkilatı olan TÜRKSOY'un, soydaşlarımızı bir araya getiren bu projesine katkı sunmak bizleri çok mutlu etti. Aramızda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gagavuz Yeri, Tataristan, Saha-Yakut, Çuvaşistan, Kuzey Makedonya ve Kosova Türkü 21 ünlü ressam bulunmakta. Onlar, 28 Ağustos'a kadar Tarihi Çarşı'da çizecekleri resimlere Safranbolu'muzun güzellikleri ve tarihini yansıtacaklar." diye konuştu.

Saha çalışmalarının ardından serginin açılacağını aktaran Köse, "Soydaşlarımızla ilişkilerimizi sıkı tutuyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Ressamlarımıza keyifle yapacakları 10 günlük çalışma boyunca başarı ve kolaylıklar diliyorum." dedi.