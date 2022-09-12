Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları Kırıkkale'de yapılacak

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de gerçekleştirilecek.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, valilik konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında, spor faaliyetlerinin bir ilin tanıtımı için çok önemli olduğunu söyledi.

Birçok kentin hem yurt dışı hem de yurt içinde bir spor veya kulüple özdeş olduğu zaman bilinirliğinin çok daha arttığına dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Biz de Bisiklet Federasyonu ile ilimize nasıl bir katkı bulunuruz diye bir araya geldik. Ülkemizdeki ulusal yarışmalardan birisini Kırıkkale'ye hazırladık. Allah izin verirse bunu her yıl gerçekleştireceğiz. Eğer hazırlıklarımızı da yapabilirsek uluslararası bir yarışma ilimizde hayat bulacak." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de organizasyonun Kırıkkale için bir başlangıç olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde profesyonel anlamda 400 sporcunun geleceği bir yarışı organize ediyoruz. 4 gün sürecek, 3 gün yarışların olacağı bir etkinlik. Yarış parkurumuz, Cumhuriyet Meydanı, Millet Bulvarı, Bağdat Köprüsü, Bahşılı ilçesi, Karaahmet köyü, Karakeçili ilçesi, Çeşnigir Köprüsü, Çelebi ve Keskin ilçeleri ile Hasandede köyü olmak üzere 96 kilometrelik bir etap. Sporcularımız, bisiklet sırtında 3 gün boyunca Kırıkkale'mizi marka şehir olması için Türkiye ve dünyaya tanıtacak."

Valilik koordinesinde, Kırıkkale Üniversitesinin destek verdiği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan "Kırıkkale Anadolu" isimli bisikletin tanıtımının da yapıldığı programda, yarış hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Yaklaşık 400 sporcu ve 40 takımın katılımıyla 4 gün sürecek şampiyonada, "Genç erkekler", "Yıldız U17 erkekler", "Yıldız U15 erkekler", "Genç kızlar", "Yıldız U17 kızlar", "Yıldız U15 kızlar", "Master+35", "Master+40", "Master+45", "Master+50", "Master+55" ve" "Master+60" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve ilgililer katıldı.