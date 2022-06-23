Türkiye Bisiklet Şampiyonası Gaziantep'te başladı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Bisiklet Şampiyonası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 23 yaş altı erkek kategorisi yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda 400 sporcunun katılımıyla 4 gün sürecek şampiyonada, "Büyük erkek", "Büyük kadın", "23 yaş altı erkek", "23 yaş altı kadın", "Genç erkek", "Genç kadın", "17 yaş altı kadın", "15 yaş altı kadın" kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

23 yaş altı erkek kategorisi yarışı, merkez Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Burç Mahallesi'nde 123,5 kilometrelik parkurda, 13 ilden 58 sporcunun katılımıyla start aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, kentte bisikleti ana sporlardan biri yapmak istediklerini, şu ana kadar 100 bine yakın bisikleti çocuklara, gençlere ulaştırdıklarını belirtti.

Kentte 60 kilometreye yakın bisiklet yolu bulunduğunu, bunu 100 kilometreye çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Efiloğlu, bisikletle ilgili uluslararası ve ulusal yarışmalara da ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Efiloğlu, "İnanıyorum ki Gaziantep bisiklet konusunda Türkiye'ye rol model olacaktır." diye konuştu.