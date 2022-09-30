Türkiye Büyük Erkekler Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası Muğla’da başladı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan "2022 Türkiye Büyük Erkekler T20 Uluslararası Kriket Dostluk Turnuvası" Dalaman’da başladı.

Türkiye Kriket ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) organizasyonuyla yapılan turnuvanın açılış karşılaşması Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, Ottoman C.C. Kriket Kulübü Genel Sekreteri Fareed Abrahams, sporcular ve protokolün katılımıyla yapıldı.

Dalaman Şehir Stadında yapılan turnuvaya, Türkiye Kriket Takımı, Ottoman C.C. Kriket takımı (Güney Afrika), Zeytinburnu Türkmenler Kriket takımı ve İstanbul Kriket Spor Kulübünden yaklaşık 100 sporcu ve teknik ekip katılıyor.

Turnuvanın açılış maçı Ottoman C.C. Kriket takımı ile Zeytinburnu Türkmenler Kriket Takımı arasında, ikinci maç ise Türkiye Kriket takımı ile İstanbul Kriket Spor Kulübü arasında oynandı.

Ottoman C.C. Kriket takımı, Zeytinburnu Türkmenler Kriket Takımını 103-98, İstanbul Kriket Spor Kulübü ise Türkiye Kriket Takımını 258-85 yendi.

Türkiye Kriket Başkanı Hasan Sabit Alta, Türkiye’de ilk kez yaptıkları uluslararası turnuvanın kendileri için milat olduğunu söyledi.

Alta, "Buradaki turnuvaya 4 takım, 100'e yakın görevli ve sporcumuz katılıyor. Bugün başladığımız maçları Pazar günü ödül törenimizle noktalamak istiyoruz. İnşallah sakatsız, eğlenceli bir şekilde tamamlarız. Gelen arkadaşlarımızın Türkiye’den mutlu ayrılmaları bizim en büyük amacımız. İnşallah Türkiye’deki bu dostluğumuz dünyaya yayılacak ve Dalaman da kriketin merkezi olacak diye düşünüyorum" dedi.

Alta, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.